人民网北京3月9日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，2022年1-2月，全国共发生地质灾害135起，造成1人死亡、5人受伤，直接经济损失3498.11万元。

从灾情类型看，滑坡27起、崩塌85起、地面塌陷23起。从灾情等级看，特大型地质灾害1起，大型地质灾害1起，中型地质灾害1起，小型地质灾害132起。与上年同期相比，地质灾害发生数量和造成的直接经济损失分别增加164.7%和253.6%，造成死亡失踪人数增加1人。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量和造成的直接经济损失分别增加77.6%和198.8%，造成的死亡失踪人数减少80.0%。

2022年1-2月，全国共成功预报地质灾害2起，涉及可能伤亡人员54人，避免直接经济损失645万元。

图片来源：自然资源部官方微博

根据地质灾害多年发生规律，结合3月份降水、气温预测，预计华北地区的山西，华东地区的浙江、安徽、江西，中南地区的湖北、湖南、广西，西南地区的重庆、贵州、云南，西北地区的陕西、甘肃、青海、新疆等省（区、市）部分地区发生地质灾害的可能性较大。

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