碧莲盛医疗集团董事长尤丽娜。

“人民对美好生活的向往是多样的、多层次的和不断递增的。新兴行业的出现和发展，恰好满足了人们对美好生活的需要，同时在经济发展中起到了促进作用。”近日，碧莲盛医疗集团董事长尤丽娜做客人民网《对话企业家》栏目时表示，随着经济的发展以及人们生活水平的提高，大众的消费生活出现了新样态，在各行各业释放出新动能，让医美行业等一些新兴行业显现出了新的市场活力。

新型消费成为市场新的增长点、扩内需的重要发力点

“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。

随着新消费时代的到来，人民群众对消费质量的要求越来越高。尤丽娜表示，近年来，服务业发展较快，现代服务业规模不断壮大，新兴服务业的占比也在不断提高。尤其是随着大众对美好生活的追求，对自身美的要求也在提高，因此，“美丽”经济不断发展，并且呈现出个性化、定制化、隐私化的趋势。

用户需求在哪里，商机就在哪里。尤丽娜介绍，在早期阶段，植发和整形外科一样，在医院里是为了帮助烧伤或者外伤的患者，让患者可以顺利的回归家庭和社会。近年来，脱发、白发等头皮亚健康问题困扰着越来越多人，有一头茂密的头发变成了一种当代审美“刚需”。因此也衍生出了“植发”这种新型的消费。类似的新型消费、服务消费也逐渐成为了消费市场新的增长点、扩内需的重要发力点。

加强规范化和透明化，促进行业可持续发展

新消费群体为新消费品牌的崛起创造了机遇，新消费市场竞争也更加激烈。如何让市场可持续发展？尤丽娜表示，新兴的行业要可持续发展，一方面要不断为消费者提供优质生活服务解决方案，要逐渐规范化和透明化。一方面也要规范市场，加强标准化建设、监督与管理方面的工作。

“例如，我国植发行业处于一个上升发展期，还有很大的发展空间。目前植发行业还处于粗放式增长阶段，行业的技术创新、工作规范等还有待完善。除了植发相关的垂直链条需要加强规范，还有横向链条也是如此，比如广告宣传、客户教育、相关衍生产品质量把关、从业人员技能和素养水准等。”尤丽娜说。

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