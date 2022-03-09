原标题：京东科技与天奇股份达成深度合作 共建锂电池循环再利用平台

2022年3月8日，京东科技与天奇股份在京东总部签署合作框架协议，围绕锂电池循环再利用的全产业链上达成深度合作。双方将在锂电池循环再利用全产业链上通力合作，推动“互联网+回收”新型商业模式落地，促进锂电池回收产业规范化、标准化，提升资源利用效率。

天奇股份将利用自身已有锂电池回收产业及汽车相关领域的行业资源及经验，京东科技将利用自身仓储物流、供应链科技、云计算和大数据管理能力，共同构建锂电池回收循环利用生态体系，树立锂电池循环再利用的行业标杆，充分实现经济效益、环境效益、社会效益的有机统一。

数据显示，随着我国新能源汽车的快速发展，2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍。在产销高增的带动下，新能源动力电池装车量走高，前期售出的新能源汽车将逐步报废，也迎来了当前退役电池的旺盛回收需求。2020年，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出建设动力电池高效循环利用体系。2021年11月，工信部印发了《“十四五”工业绿色发展规划》，提出到2025年将建成较为完善的动力电池回收利用体系。近日，工信部、国家发改委、科技部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，再次提出要完善废旧动力电池回收利用体系，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理，推动产业链上下游合作共建回收渠道。

京东科技将携手天奇股份建设“1+3+N”工程，即打造“一个总平台，三类功能定位，N个子系统支撑，支持接入多个金融机构”的“锂电池循环利用一体化平台”。其中“一个总平台”，覆盖天奇股份整个锂电池产业交易体系，融合物流运输及仓储管理，为产业中有融资需求的环节提供供应链科技服务的产融一体化服务平台。

京东集团副总裁、京东科技金融科技群总裁李波表示，作为京东集团面向政企客户输出技术与服务的核心品牌，京东科技将结合自身在云计算、大数据、物流运输及仓储管理、供应链科技方面的综合能力，全面助力天奇股份搭建并运营“锂电池循环产业一体化科技平台”，践行绿色减碳，以科技力量助力实体企业的高质量持续发展。

天奇股份董事长黄斌表示，非常看好此次与京东科技的合作。一直以来，天奇股份围绕“致力于服务汽车全生命周期”的愿景，将锂电池循环产业作为重点战略发展方向，打通锂电池全生命周期产业链闭环，相信此次与京东科技的强强联手，将助力推动锂电池循环产业得到长远发展。

据了解，“锂电池循环产业一体化科技平台”还创新实施了供应链科技新模式，围绕当前锂电池回收利用企业规模小、融资难的问题，京东科技将助力天奇股份的产业链上下游合作伙伴解决融资难题，推动实现供应链、产业链转型升级。

未来京东科技与天奇股份还将共同探索在云服务、AI智能中台、IoT、大数据等方面的技术合作。

积极响应国家双碳战略，京东科技将以此次合作为契机，充分发挥京东在数智化供应链领域的优势，与天奇股份共同推动双方在锂电池回收产业全方位的深度合作，实现互利共赢。未来，京东科技还将全面践行“数实融合”理念，为千行百业的产业数字化提供全方位服务。

(责编：曹淼、李源)