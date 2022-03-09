新华社北京3月9日电 题：解读2022年稳外贸政策发力点

新华社记者

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，政府工作报告提出，“进出口保稳提质”“多措并举稳定外贸”。稳外贸政策释放出哪些信号？怎样更好落地？企业应如何抓住机遇、开拓新局？记者采访了多位代表委员和专家。

中小微企业是重中之重

面对三重压力，稳外贸成为稳增长的重要支撑。“进出口保稳提质”——今年的政府工作报告提出这一预期目标，并作出一系列稳外贸部署。

其中，重点聚焦了中小微外贸企业：扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳订单稳生产。

“支持外贸企业，重中之重是中小微外贸企业。稳住中小微企业，对稳住对外出口增长和稳住经济大盘至关重要。”浙江省财政厅厅长尹学群代表说。

上海海关关长高融昆委员表示，考虑到外部环境复杂性，在去年21%以上增速的高基数上，今年外贸继续保持高速增长并不容易。政府工作报告对外贸保稳提质作出的部署，将为稳外贸和稳增长提供有力支撑。

在中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东看来，扩大出口信用保险对中小微外贸企业的支持力度，是做好跨周期调节、进一步稳外贸的重要举措。“要特别发挥好出口信用保险机构的保单融资‘白名单’机制作用，扩大对中小微外贸企业的覆盖面和承保规模。”

尹学群建议，针对市场主体特别是中小微外贸企业面临的困难，要实施新的组合式税费支持政策，减税与退税并举。政府工作报告中关于减税降费、加大研发费用加计扣除政策实施力度以及对留抵税额实行大规模退税等政策，将以真金白银换市场主体轻装上阵、专注前行。

固本强基是关键

“速度、保稳固然重要，但关键在于提质。”高融昆委员认为，外贸的基础是产业，产业的竞争力决定外贸的竞争力和规模。

“出口的竞争力更多取决于生产制造能力，而不只是出口的最后一个环节。”东方国际集团东方国际创业股份有限公司副总经理王伟代表强调，支持外贸发展，让企业固本强基是关键。

据了解，当前，一些政策性银行和商业银行共同加大对外贸企业的金融资源支持，不仅加大对制造企业研发创新、技术改造、设备升级的信贷支持，也注重做好对外贸企业上下游等整个产业链条的信贷支持，保证整个外贸产业链更加稳固。

加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%……政府工作报告中一系列更大力度、更加精准的举措，在帮助制造业减负的同时，也让其有更多精力投入研发创新，提升竞争力。

政府工作报告还提出，充分发挥跨境电商作用，支持建设一批海外仓。浙江省宁波市经济和信息化局局长张世方代表建议，要持续深化跨境电商政策落实、主体培育、生态建设，打造跨境电商产业创新发展集群，加快推进海外仓、前置仓等跨境电商基础设施建设，积极发展外贸细分服务平台。

做大贸易“朋友圈”

稳住外贸，做大“朋友圈”很重要。今年1月1日生效实施的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），有望带来庞大贸易创造和投资增加效应，将对稳外贸发挥重要作用。

对于这个全球最大自由贸易区，政府工作报告提出，要支持企业用好优惠关税、原产地累积等规则，扩大贸易和投资合作。

根据原产地累积规则，只要产品在加工过程中实现的增值部分属于已生效成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。

这段时间，宁波江丰电子材料股份有限公司物流部负责人朱晓东正与团队逐条梳理可享受的RCEP政策清单。朱晓东告诉记者，公司生产所需的超高纯金属材料，主要从日本、韩国进口。RCEP生效后，不仅公司进口的部分原材料关税直降为零，原产地累积规则还帮助公司优化在RCEP区域内的产业链布局。

为帮助企业更好抓住RCEP带来的机遇，复旦大学教授丁光宏代表建议，政府要进一步建立完善服务于RCEP等自贸协定实施的公共服务平台和专业技术队伍，为企业利用RCEP提供一揽子解决方案，并引导企业强化风险防范、贸易救济、安全保护等方面能力。

“企业自身也要认真研究我国与RCEP成员国间的国别关税减让情况，着力扩大重点进出口。”丁光宏说，同时，要培养掌握原产地累积规则的专业人员，将高质量实施RCEP全面纳入企业国际化经营策略。（记者于佳欣、何欣荣、熊丰、唐弢）

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