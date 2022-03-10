原标题：蔚来正式在香港交易所挂牌交易

3月10日，蔚来成功通过介绍方式在香港交易所完成上市，正式开始挂牌交易，股票代码为“9866”。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示：“蔚来在香港成功上市离不开用户的信任、员工的付出以及合作伙伴们的支持。当下汽车产业正处于快速变革的时代，我们将不断用技术创新，持续为用户带来超越期待的产品与体验，并为投资者创造长期回报。”

截至2月28日，蔚来累计交付182853台新车（ES8、ES6、EC6）。根据全球第三方权威机构数据，2021年全球高端电动汽车（MSRP 5万美金以上）销量排行中，蔚来位列第二。2022年，蔚来还将交付三款基于NT2.0技术平台的新车型：智能电动旗舰轿车ET7试驾已于3月5日正式开启，将于3月28日开启交付； 中型智能电动轿跑ET5预计2022年9月开启交付； 另有一款中大型SUV ES7将在今年发布并交付。基于2022年的频繁推新，蔚来的产品端布局将持续完善。

截至3月10日，蔚来在全球拥有384家门店。2022年，蔚来的产品与全体系服务，将在德国、荷兰、瑞典、丹麦正式落地。蔚来计划在2025年，为全球超过25个国家和地区的用户提供服务。此外，蔚来在全国布局换电站851座，其中高速公路换电站227座；超充站685座，超充桩3,844根；目的地充电站673座，充电桩3742根。

(责编：董童、李源)