原标题：共同富裕大道上 财富管理的“建行坐标”

民为邦本，本固邦宁。增加居民收入特别是财产性收入，不仅是提升消费水平、服务新发展格局的重要途径，也是更好满足人们对美好生活向往的“长远之计”。建设银行胸怀“国之大者”，坚持“人民至上”，秉承“服务大多数人而不是少数人”的新金融愿景，聚焦“普惠、共享、专业、智慧”的发展理念，加速数字化经营转型，全面升级“建行龙财富”财富管理品牌，共建共享财富管理新生态，奋力打造具有建行特色的财富管理“新坐标”。

以普惠性为本 让金融产品“飞入寻常百姓家”

“我的压岁钱也能生钱啦！”8岁的雷雷拿着一张建行龙卡，高兴得手舞足蹈。雷雷是湖南省常德市桃源县采菱村的一位留守儿童，为了养活三个孩子，雷雷的父母已经外出打工5年没有回家了。一直以来，雷雷的心底就有一个梦想：攒够钱去深圳看妈妈！像雷雷这样的留守儿童在采菱村还有很多，在他们稚嫩的脸庞上，写满了对外面世界的好奇和对亲情的渴望。两年前的夏天，建设银行湖南桃源支行的工作人员来到了采菱村，每周固定开设“建行小课堂”，将金融服务和教育延伸到家门口，为村里留守的老人孩子们传授金融小知识，讲述外面世界的精彩故事。“原来钱不能只放在储蓄罐中，放在银行不仅更安全，还能生钱呢！而且，建行的哥哥姐姐们每周会来教我们做陶艺、画画，还帮我们把作品上网义卖，上次我的一幅画还卖了25块钱，我也能靠自己挣钱啦！”说这话的时候，雷雷亮晶晶的眼睛里满是自豪。“即使再偏远的地区，我们也要想办法走进去。我们希望能让老乡们明白，只有正确地管理好自己手里的钱，才能创造更多的财富。”桃源支行客户经理周唐玉佳说，“只有老百姓的钱袋子鼓了，心里才踏实，好日子才有了奔头。”

为了让财富管理的“种子”播撒在更广阔的田野，让更多老百姓的腰包“鼓”起来，近年来，建设银行借助金融科技优势和集团化专业能力，不断推动金融服务重心下沉，更多专业热情的工作人员走出网点，更多优质普惠的金融产品“飞”出银行，新金融活水所到之处，孕育出一个个质朴而动人的财富理想故事。

福建三明明溪的陈女士，一直用自有资金经营小本买卖，建行向她普及信贷和征信知识，发放了一笔10万元的助农贷款，陈女士的生意越做越红火。河北保定白沟的马先生资金链断裂，生意无法周转，之前在建行买过保险产品，这次通过保单质押贷款，解决了资金危机。随着新金融走出城市、触及乡镇、扎根山野，建设银行的新业务、新产品、新应用，不再只是脱胎于高远庙堂、研究院所，而是更多孵化于田垄阡陌的高粱尖、瓜秧底。老农之音犹在耳，青禾之味绕鼻翼。

以数字化为基 为客户服务插上“数字翅膀”

在瞬息万变的数字时代，光靠人海战术无法满足数以亿计个人客户的定制化、专业性需求。建设银行积极推动数字化转型，在金融生态中精准洞察客户需求，化解传统财富管理经营方式“客户找不到，需求摸不准，价值被忽视”的痛点难点问题，不断探索优化“人+数字化”紧密结合的综合服务模式，以数字化工具和平台创新演绎“服务大多数人而不是少数人”的新金融逻辑。

“杨经理给我提供的及时、专业、细致的线上金融服务，解决了我以前咨询无人、办理无门的困境，我已经把她当作我的‘金融云管家’了。”黄女士对建设银行“VIP”待遇的线上金融服务赞不绝口。黄女士在照顾家庭之余，也想学着做些理财投资，但总是因为网上信息庞杂纷乱而作罢。建设银行深圳分行田背支行的客户经理杨曦得知情况后，主动通过数字化直营工作台添加了黄女士，并向她推荐了手机银行和云工作室，黄女士可以随时在线浏览权威金融资讯和了解金融产品。工作的八小时之外，杨曦也经常通过线上渠道为黄女士讲解专业金融知识、介绍优质金融产品。经过一段时间的相互了解后，杨曦结合黄女士的财富管理需求，从风险性、收益性、流动性三个维度出发，为她量身定制了一套资产配置方案，黄女士长期“趴”在活期账户里的钱终于“活”过来了。如今黄女士也成了理财专家，带着亲朋好友跟她一起，在建设银行客户经理和数字化直营工作台的配合帮助下，加入到“善理每一分财富”的专业理财大军中来。

近年来，建设银行坚持“建生态、搭场景、扩用户”的数字化经营思路，紧跟时代要求和人民需求，形成了数字赋能发展的“建行样本”。一方面，建设银行依托数字化手段工具，不断创新服务模式提升服务质效，变单向触达为有温度的交互服务，随时随地为客户提供金融服务；另一方面，建设银行完成从银行服务的提供者角色到财富管理服务平台运营方的角色转变，通过积极开展数字化特色金融活动，聚合行业优质产品、服务和内容资源，共建共享财富管理生态，共同为人民群众提供更实惠、更便捷、更专业、更周到、更放心的财富管理服务。

自2020年以来，建设银行持续创新推出“造福季”“奋斗季”“财富季”等一系列主题活动，实现国有大型商业银行财富管理平台运营的成功出圈，获得社会的高度关注和广泛好评。今年初，建设银行启动2022“全民造福季”，打造了集商户、养老、代发等客户特色化服务以及私人银行、消费者权益保护专区在内的线上活动会场，重点推出金融专区、生活福利核心版块，通过数字化的线上玩法为大众提供丰富的金融服务产品以及覆盖广泛生活场景的消费福利大礼。其中，金融专区涵盖存款、理财、基金、保险、贵金属等领域产品，全方位满足不同类型的投资理财需求，让活动参与者能够“一键直达”自身所需，轻松参与各项投资理财活动。生活福利专区融合建行生活、善融商城等建行专有平台的优惠活动，覆盖百姓衣食住行等各个方面。活动推出以来，已经为3000万用户提供了优质的线上金融服务，各大活动专区的累计访问量超过4.4亿人次。

以专业性为源 让“长期陪伴”创造“长期财富”

财富管理是一项交织着复杂性、周期性和专业性的系统工程，不仅是对“钱包”的管理，更是要基于金融需求，在系统考虑个人当前及未来消费保障的基础上进行规划与配置。建设银行集合全集团研究资源，打造专业投资研究体系，搭建总分行两级投资顾问团队，以资产配置理念贯通“宏观市场研究—大类配置策略—投资者教育”传导链，形成售前理念培育、售中策略匹配、投后持续陪伴的一站式、全流程服务。

建设银行福建厦门分行的“刘基金”（谐音“牛基金”）在投资圈小有名气。作为“刘元树劳模工作室”的主理人，刘元树长期专注于基金专业投资，其“分散播种、集中收获”“分散播种、长期持有”的基金配置策略已经被广大投资者奉为“投资宝典”。十年来其为建行系统举办专场财富投资报告会及金融讲座近千场，累计为基金客户带来盈利超过48亿元，“刘元树劳模工作室”也成为了当地金融机构的专业标杆典范。建设银行还有许多像刘元树一样，把平凡的日常工作做成不平凡事业的“耕耘者”。他们坚持“为客户创造价值”，通过倾力构建以客户需求驱动的投资决策及产品供给体系，打造多层次的社会融资和居民财富的“连接器”，努力成为客户财富的“护林员”。

建设银行浙江杭州西湖支行营业部的理财师吴勇乐，“玩”出了“普惠+专业”服务客户的新模式，成立“勇乐理财室”，定期分享自己的市场点评和投顾观点，普及投资理财知识，成为了客户眼中的“理财网红”。建设银行广西分行打造“九品云掌桂”劳模创新工作室，研究推出智能化投顾工具“乾坤盘”，探索搭建“首席专家+星探专家+特别观察+百万琅琊榜+雨滴计划”五级资产配置队伍，专业投研成果赢得客户赞誉。

在5万余名对私客户经理专业、温暖服务的基础上，建设银行运用人工智能、大数据分析等技术，还打造出持续迭代的“智能、专业、个性”线上贴身财富管家。打开建设银行手机银行APP，客户就可以通过“财富全景图”和“财富体检”检视资产健康度，并且获得定制化的投资建议。目前，建设银行创新打造了零钱管理、稳健投资、追求回报、保险保障四大类新型产品类别，更全面地满足不同风险偏好客户的差异化需求。更值得一提的是，在建设银行手机银行“投资理财”频道中，还有一块专门开辟的“宝藏”专区，这是建设银行邀请头部基金公司与资产管理公司入驻打造的个性化自运营专区，专门提供投教知识、资讯视频等陪伴式投资理财体验，为客户开启直接获得优质专业财富服务的“绿色通道”。

以民本民生之新念，施民便民惠之新策，得民富民强之新道。近年来，建设银行与时代同声相应、与人民同气相求，源源不断为实体经济和社会民生输送金融活水。财富管理作为建设银行积极融入新发展格局的具体落脚点和先行试验田，持续加强金融产品和服务模式创新发展，不断满足人民群众财富保值增值需求，开启了普惠化、智能化、专业化的财富管理新时代。

(责编：曹淼、李源)