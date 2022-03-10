人民网北京3月10日电 （王仁宏）近日，中国中小企业协会发布2022年2月中国中小企业发展指数。数据显示，受疫情和春节放假等因素影响，2022年2月中小企业发展指数（SMEDI）为89.2，按可比口径环比下降0.2点，在连续三个月上升后略有下降，低于2021年同期水平。

中国中小企业发展指数运行图。来源：中国中小企业协会

其中，分行业指数2升1平5降，分项指数2升6降。在8个分行业指数中，升幅较大的为住宿餐饮业指数，上升0.3点；降幅较大的为建筑业指数，下降0.4点。在8个分项指数中，升幅较大的为资金指数，上升0.4点；降幅较大的为成本指数和投入指数，均下降0.7点。

2022年2月中国中小企业发展指数分行业情况。来源：中国中小企业协会

当前，外部环境更趋复杂严峻和不确定，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，地缘政治风险骤增；国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，经济下行压力加大，风险和挑战增多。同时，近期局部疫情时有发生，受疫情防控、原材料价格反弹、招工难用工贵、融资难融资贵、应收账款回款难、物流成本偏高等因素影响，加之春节假期有效工作时间缩短，中小企业景气状况有所回落。

中国中小企业协会表示，2月份，中小企业发展指数反映出中小企业运行情况有以下主要特点：

企业信心有待稳固。外部环境不稳定不确定因素增多；国内疫情点多、面广、频发，对接触性服务业的影响加大，大宗原材料价格反弹，影响中小企业发展信心。反映企业信心的宏观经济感受指数为98.3，比上月下降0.3点。所调查的8个行业中，5个行业宏观经济感受指数下降。

市场预期有待提振。受疫情以及春节放假等因素影响，部分企业生产有所放缓，市场预期偏弱。经济下行压力凸显，特别是一季度经济增长不容乐观。2月市场指数为81.8，比上月下降0.6点，处于8个分项指数的次低位。所调查的8个行业中，6个行业国内订单指数和销售量指数均下降。

成本有所下降。由于春节放假，部分企业尚未复工，生产经营活动有所收缩，生产成本有所下降。2月成本指数为114.6，比上月下降0.7点，说明成本有所下降。所调查的8个行业中，7个行业生产成本和人力成本均下降，4个行业原材料成本有所下降。但随着俄乌冲突暴发，石油等大宗商品价格普遍上涨，全球通胀压力增加，将对我形成输入型成本上升因素。

资金紧张状况有所缓解。央行继续落实好已出台的各项金融惠企政策，推动金融产品和服务方式创新，优化融资环境，更好满足小微企业合理融资需求。2月资金指数为101.3，比上月上升0.4点，高于景气临界值100。其中，融资指数为90.7，上升0.1点；流动资金指数为86.3，上升0.5点。所调查的8个行业中，4个行业融资指数和6个行业流动资金指数上升。

劳动力市场供应和需求均有所上升。稳岗就业政策助力就业市场保持总体平稳，春节后员工陆续返岗，2月劳动力指数为105.8，比上月上升0.2点。其中，劳动力需求指数为99.1，上升0.3点；供应指数为112.5，上升0.1点，高于景气临界值。

企业效益有待提升。由于国内稳增长预期上升及俄乌冲突，国际能源、原材料等大宗商品价格反弹，但消费恢复偏弱，上下游行业利润分化加剧，小微企业利润承压。2月效益指数为74.4，比上月下降0.5点，仍为8个分项指数中的最低值，处于历史较低位。所调查的8个行业中，5个行业效益指数下降。

企业投资意愿有待改善。国际油价不断攀升，年初国内煤电供应仍比较紧张，价格有所反弹，加大企业成本压力，尽管资金充裕，但企业投资意愿不高。2月投入指数为83.1，比上月下降0.7点。所调查的8个行业中，6个行业固定资产投资指数有所下降。

行业景气状况仍不平衡。工业、交通运输邮政仓储业、房地产业指数由升转降，建筑业和批发零售业指数继续下降，社会服务业指数由降转平，信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数继续上升。景气较高的建筑业和房地产业与景气较低的交通运输业和住宿餐饮业指数差距在10个点左右。

(责编：王仁宏、吕骞)