人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

平安银行：2021年净利润363.36亿元 同比增长25.6%

2022年03月10日16:35 | 来源：人民网
小字号

3月9日，平安银行向深圳证券交易所提交了2021年年度业绩报告。报告显示，2021年该行营收保持双位数增长，实现营业收入1693.83亿元，同比增长10.3%；实现净利润363.36亿元，同比大幅增长25.6%。

报告提出，2021年，平安银行零售业务实现营业收入982.37亿元，同比增长8.4%，在全行营业收入中占比为58.0%；零售业务净利润214.98亿元，同比增长17.3%，在全行净利润中占比为59.2%。2021年，对公业务营业收入433.77亿元，同比增长10.4%；2021年末对公客户数51.04万户，企业存款余额21914.54亿元，较上年末增长10.2%。

报告还显示，该行三大业务模块经营持续升级。在私行财富上，2021年末财富客户数达109.98万户，较上年末增长17.7%；在基础零售上，零售客户数11821.20万户，较上年末增长10.3%；平安口袋银行APP注册用户数13492.24万户，较上年末增长19.2%；在消费金融方面，该行个人贷款余额19103.21亿元，较上年末增长19.0%，总体保持较快增长。

据悉，2021年是平安银行零售转型的第一个五年收官之年。平安集团总经理兼联席CEO、平安银行董事长谢永林在报告致辞中表示，在时代大潮中，金融作为实体经济运行的血脉，在不断寻找最合适的发展路径，既要符合国家大势，又能契合自身禀赋，还能实现商业价值，实现多方共赢。平安银行的选择是“零售转型”。通过五年来的转型，平安银行业务结构全面优化，发展基础全面夯实，队伍面貌全面改观，经营业绩稳健增长，可持续发展动力不断增强，实现了金融与实体经济、民生福祉的共生共荣。

“未来，在更加稳健扎实的基础上，我们充满信心且干劲十足，将继续坚持零售转型的战略定力，继续坚持综合金融、科技赋能两大优势，继续坚持商业价值与社会价值的有机结合，全力以赴，与时代同频共振、与国家同向而行。”谢永林在报告致辞最后如是说。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
王巍代表：加快推进职业教育产教融合、协同育人
　　人民网北京3月10日电 （王绍绍）“随着近一年经济形势的好转，企业对用工需求不断增加，特别是制造型企业对技能工人的需求量很大。但招工的效果并没有明显改善，存在‘招不来，留不住’的现象。…
潘复生代表：推进汽车产业轻量化发展 加快完善创新配套措施
　　人民网北京3月10日电 （记者许维娜）“必须从加快技术创新和完善政府政策两方面加大对汽车轻量化的支持和改革力度，才能更快提升我国汽车轻量化水平，更好地促进汽车行业的节能减排。”全国人大代表、中国工程院院士、重庆市科协主席、重庆大学教授潘复生在接受记者采访时如是说。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部