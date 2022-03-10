3月9日，平安银行向深圳证券交易所提交了2021年年度业绩报告。报告显示，2021年该行营收保持双位数增长，实现营业收入1693.83亿元，同比增长10.3%；实现净利润363.36亿元，同比大幅增长25.6%。

报告提出，2021年，平安银行零售业务实现营业收入982.37亿元，同比增长8.4%，在全行营业收入中占比为58.0%；零售业务净利润214.98亿元，同比增长17.3%，在全行净利润中占比为59.2%。2021年，对公业务营业收入433.77亿元，同比增长10.4%；2021年末对公客户数51.04万户，企业存款余额21914.54亿元，较上年末增长10.2%。

报告还显示，该行三大业务模块经营持续升级。在私行财富上，2021年末财富客户数达109.98万户，较上年末增长17.7%；在基础零售上，零售客户数11821.20万户，较上年末增长10.3%；平安口袋银行APP注册用户数13492.24万户，较上年末增长19.2%；在消费金融方面，该行个人贷款余额19103.21亿元，较上年末增长19.0%，总体保持较快增长。

据悉，2021年是平安银行零售转型的第一个五年收官之年。平安集团总经理兼联席CEO、平安银行董事长谢永林在报告致辞中表示，在时代大潮中，金融作为实体经济运行的血脉，在不断寻找最合适的发展路径，既要符合国家大势，又能契合自身禀赋，还能实现商业价值，实现多方共赢。平安银行的选择是“零售转型”。通过五年来的转型，平安银行业务结构全面优化，发展基础全面夯实，队伍面貌全面改观，经营业绩稳健增长，可持续发展动力不断增强，实现了金融与实体经济、民生福祉的共生共荣。

“未来，在更加稳健扎实的基础上，我们充满信心且干劲十足，将继续坚持零售转型的战略定力，继续坚持综合金融、科技赋能两大优势，继续坚持商业价值与社会价值的有机结合，全力以赴，与时代同频共振、与国家同向而行。”谢永林在报告致辞最后如是说。

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