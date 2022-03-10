原标题：中国中检承担的国家车联网质量检验检测中心成功获得资质认定

2022年新春伊始，由中国中检负责筹建、以集团下属的中国质量认证中心为项目单位、以中认车联网技术服务（深圳）有限公司作为法人实体的国家车联网产品质量检验检测中心（以下简称“国家车联网质检中心”）成功获得国家级CMA资质认定证书。

2017年3月起，中国中检成立了由集团领导亲自指挥、北斗车联网认证联盟理事会强力支撑、由集团公司战略投资部、认证中心、测试公司等单位共同成立的工作领导小组和项目组，如期完成实验室全面建设，并于2021年10月、12月先后顺利通过CNAS实验室认可现场评审和国家级CMA资质认定考核。实验室认可和资质认定范围涵盖北斗/全球卫星导航系统、车际网、车内网、功能安全和网络安全、车辆复杂电磁环境、材料和可靠性等七个领域的433个标准、1593项参数。

国家车联网质检中心的筹建和后续运营将抓住北斗导航、新能源和智能网联汽车以及新一代移动通信等战略新兴产业发展的历史机遇，借助汽车产业转型升级的时代契机，建设成为集产品检验、技术研究、标准制修订、评估认证、咨询培训、方案设计、流程规划、工具开发于一体的国家级车联网及汽车实验室。

国家车联网质检中心顺应产业融合发展大势，推动北斗导航、5G等自主信息通信技术在车联网领域和汽车产业的普及应用，依靠“中国质量”推广“中国精度”，有效提升车辆信息服务与道路交通管理能力，保证车辆领域产品质量、维护其数据和网络安全，引导和规范出行服务产业健康有序发展，为构建有中国特色的车联网生态提供了全面的质量保障。

为充分发挥产业协同能力、综合跨界技术优势、汇聚行业仁人志士、保证研发成果有效应用，国家车联网质检中心于2021年6月组建了由来自权威机构、行业组织和高校的16位知名专家构成的专家委员会，以打造车联网公共技术平台，助力产业发展和服务政府监管，做好车联网生态系统质量守护者，支持车联网质量体系建设的合作者。

同时，国家车联网质检中心将按照国资委对有关中央企业打造原创技术策源地实施新要求，结合主责主业和创新发展需求实际，加快车联网原创技术策源地相关工作的组织和实施。

(责编：董童、李源)