张佳星

中央经济工作会议指出，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。在3月5日国新办举行的解读政府工作报告吹风会上，国务院研究室相关负责人表示，中国疫情防控有力有效，为企业正常生产经营创造条件，使得中国经济这两年在全球凸显了“安全岛”“避风港”“稳定器”的作用。

为经济发展和疫情防控保驾护航，科技支撑始终在线。正在参加全国两会的代表委员中有不少是科技抗疫的直接参与者，科技日报记者连线采访了他们。

科技抗疫，急速行动

时间回到两年多前，全国人大代表、天津中医药大学名誉校长张伯礼院士团队第一时间研制新冠肺炎临床证候观察系统。

“医生诊疗感染者将症状、舌象拍照，通过手机App传输到后方平台进行分析。”张伯礼说，“借助证候采集获得的数据分析，帮助我们诊断新冠核心病机为湿毒蕴肺，而临床呈现出兼夹发病的特点。”在此基础上制定的诊治方案使得中医药针对新冠肺炎的临床总有效率达90%以上，中医药方舱零转重、零复阳。

“中医药控制‘转重’是一种可重复的疗效，近期向世卫组织专家汇报也得到认可，这也有助于全球疫情防控。”张伯礼说。

全国政协委员、康希诺生物股份公司首席科学官朱涛回忆，新冠腺病毒载体疫苗研发在疫情最初便即刻开展，在首个获批临床试验之后，团队始终关注和分析疫苗与疾病之间的作用关系，研判了新冠疫苗特点后，在国际上率先开展了吸入式免疫的研究。

如今，吸入式疫苗已经完成安全性试验和有效性的阶段性验证，为人体提供的黏膜免疫被试验证明更有利于预防奥密克戎变异株的感染。

三阶段战“疫”，使命在肩

从突发疫情应急围堵阶段到常态化防控探索阶段，再到去年8月开始的全链条精准防控的“动态清零”阶段，我国较好地平衡了疫情防控和社会经济发展。

疫情防控的三个阶段，科技战线始终使命在肩——

今年年初，天津打响中国奥密克戎防控第一场遭遇战。“一共确诊430余例病人，包括108名儿童，近10位80岁以上有基础病的老年人已经全部治愈出院。”张伯礼说，中医药早期介入、全程参与，针对奥密克戎的临床表现和特点制定的治疗和康复一体化无缝对接策略，对于转阴以后的残存症状和体征都有很好的康复作用。

为寻找新冠有效药物，中药研究与超级计算联合起来。张伯礼介绍，组分中药研究平台和滨海超级计算平台联合，加速筛选抗击奥密克戎的有效药物。通过构建奥密克戎毒株“用钥匙开锁”的分子对接模型、发展虚拟筛选技术，团队对6个中药复方45味中草药的2242个中药小分子进行了虚拟筛选，发现多个有效组分都可以在分子水平上抑制病毒入侵，为中药预防和抑制病毒复制提供了科学证据。

“两年来，针对新冠病毒，我国完成了非常好的基础免疫。”朱涛说，康希诺研制的腺病毒载体疫苗去年2月获批上市，今年2月获批作为序贯加强针使用，疫情防控措施和疫苗为实现有效防控打下了坚实基础。

但从学者的角度出发，朱涛始终居安思危。他说：“我们对于新冠病毒的认知仍旧不够全面，它对于人体的影响至今还没有全面的研究认知。希望新型疫苗的研发应用，能更好地把预防做到感染之前，给群体更严密的保护。”

持续发力，让经济发展回归常态

数据显示，两年来，我国消费增速仍低于疫情前水平，旅游等行业相比2019年为负增长。我国经济尚处于恢复发展过程中。

面对这样的形势，两位代表委员均表示仍有很多事需要去努力。

“如果缺乏处置大规模疫情的经验，个别地区在疫情突发时还是会出现初期的混乱状态。”张伯礼说，为了避免这种情况，现有的经验需要全面系统总结，形成应急规范，将能为抢救更多患者的生命赢得时间。如果能进一步上升为制度和法规的层面，一旦再有突发的公共卫生事件，将能够自觉高效应对。

“今年政府工作报告中提出了经济发展、保障民生、对外开放的新目标，这些目标要达成，需要我们今年在疫情控制上取得更大的成果。”朱涛说，作为疫苗研发单位，希望能够帮助公众达成免疫屏障进一步加强的目标，向常态化的生活进一步迈进。

“希望能够通过疫苗的创新研发、新疫苗的落地使用，进一步推动国际交流，这样整个防疫工作将达到更令人满意的目标。”朱涛说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)