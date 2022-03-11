卜多门 张玉洁 邵琨

原标题：特写：一粒种子里的“国之大者”

中国有14亿多人口，每天要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。

“谁来养活中国？”

3月6日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会，听了大家的发言，回应了这个问题。

“中国要靠自力更生，自己养活自己。”总书记语气坚定。

手中有粮方才心中不慌。让14亿人心里有底的，一个就是种子。种子被誉为农业的“芯片”，种业是保障粮食安全的源头。解决吃饭问题，根本出路在科技。

近日，在已故“杂交水稻之父”袁隆平院士工作生活过的湖南长沙，岳麓山实验室开工建设，致力于打造种业创新高地，推动中国种业高质量发展。

在辽宁东亚种业有限公司种子质量检测中心，工作人员查看玉米种子发芽实验结果（资料照片）。新华社记者 杨青 摄

“亩产1586.86公斤！”去年，在海南三亚，杂交水稻双季亩产突破1500公斤。

在山东渤海之滨，曾经弱土薄收的“盐碱地”已变身高产田。这里长出的小麦被做成面包等。

从杂交水稻到耐盐碱小麦，从大海之滨到沙漠深处，科技创新让种子能在更广阔的土地生根发芽，为中国粮食安全提供保障。

平谷区是北京的农业大区、北京农业农村现代化的主战场。全国人大代表、北京市平谷区委书记唐海龙介绍，平谷将与相关院校、部门加强合作，打造中国“种业之都”，把种子的“芯片”牢牢攥在自己手中。

种子生长离不开的耕地，是粮食生产的命根子，是保障粮食安全的根本。对中国来说，守住18亿亩耕地红线责任重大。

今年3月1日，新修改的《中华人民共和国种子法》正式施行，强化了原始创新保护，加大侵权赔偿力度，种子的知识产权保护再升级，为种业科技创新穿上了法律的“护甲”。

今天，中国已全面建成小康社会。人们对美好生活的需求不止于“吃饱”，更要“吃好”。

山东寿光，蔬菜小镇内密密麻麻摆满了各种蔬菜，仅西红柿就有红色、白绿色、黄绿色、巧克力色等十几种颜色。目前寿光自主研发的蔬菜品种已达160个，种苗年繁育能力达到18亿株，产值10亿多元，国产蔬菜种子在寿光市场的占有率逐年提高。

中国用占世界9%的耕地养活了世界近五分之一的人口，对世界粮食安全作出重要贡献。

中国种子还连着世界人民的饭碗。

农机在河北邢台市南和区阎里乡的麦田开展春管作业（资料照片）。新华社记者 朱旭东 摄

中国杂交水稻已在亚、非、美洲的数十个国家和地区推广种植。几个月前，马达加斯加的种植大户安德烈迎来好消息：来自中国的袁氏马达加斯加农业发展有限公司将分期建设占地4000公顷的杂交水稻制种基地，建成后可生产1万吨杂交水稻种子，供应40万公顷水稻生产面积，帮助20万农户增收，安德烈也在其中。

民以食为天。一粒小种子，事关粮食安全这一“国之大者”，承载百姓民生的大希望。

(责编：赵竹青、陈键)