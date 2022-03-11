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证监会回应五家中概股进预摘牌：坚决反对将证券监管政治化

2022年03月11日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，美国证监会(SEC)发布消息，依据《外国公司问责法》（HFCAA）认定了五家在美上市公司为有退市风险的“相关发行人”。中国证监会在11日凌晨回应表示，尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。

证监会相关部门负责人说：“我们此前已经多次就《外国公司问责法》的实施表明过态度。我们始终坚持开放合作精神，愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题，这也符合国际通行的做法。”

此外，该相关部门负责人还表示，近一段时间，中国证监会和财政部持续与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)开展沟通对话，并取得积极进展。相信双方通过共同努力一定能够尽快作出符合两国法律规定和监管要求的合作安排，共同保护全球投资者合法权益，促进两国市场健康稳定发展。

(责编：王连香、吕骞)

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