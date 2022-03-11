人民网北京3月11日电 （王绍绍）3月10日，“一带一路”能源合作伙伴关系合作网络互联互通（电力）工作组第一次全体会议通过线上视频形式召开。国家能源局国际司杨洋在会议中表示，要加快“一带一路”沿线国家能源转型，推动能源电力互联互通，助力构建绿色低碳的全球能源治理新格局。

“能源电力互联互通是实现清洁低碳发展的重要途径，建议工作组加强协作、形成合力，持续开展多层次、多方位的合作交流。”杨洋说。

全球能源互联网发展合作组织副秘书长程志强则表示，“一带一路”能源合作伙伴关系是“一带一路”绿色能源合作的重要平台，对推动“一带一路”沿线国家共商、共建、共享绿色低碳的现代能源体系意义重大。中国经过多年来的发展和建设已经形成了全面系统、多能互享的能源供给体系以及能源国际合作机制，在推动人类社会可持续发展中发挥了典范作用。

能源合作是“一带一路”建设重点领域，去年10月，“一带一路”能源合作伙伴关系合作网络正式成立，全球能源互联网发展合作组织当选互联互通（电力）工作组组长单位。据了解，根据2022年度工作计划，工作组及成员单位将聚焦电力互联互通、全球能源转型与可持续发展，举办全球能源互联网大会、2022能源电力转型国际论坛、第11届全球能源安全智库论坛等会议活动；组织“一带一路”能源电力高级人才发展培训、中非青年气候人才培养交流活动等。

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