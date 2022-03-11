人民网北京3月11日电 （记者车柯蒙）2021年度个税汇算3月1日启动以来，税务部门结合2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，持续巩固拓展党史学习教育成果，继在个税汇算工作中推出预约办理服务后，又对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人推出优先退税的举措。记者从国家税务总局了解到，截至3月9日，已有344.6万符合优先退税条件的纳税人提交了退税申请，其中，200.4万人已经成功获得退税，退税金额27.2亿元。

具体哪些人群可以享受优先退税呢？据税务总局相关负责人介绍，对于在2021年度个税汇算中同时填报了赡养老人和子女教育两项专项附加扣除，或填报了大病医疗专项附加扣除的纳税人，在3月15日前按照预约时间提交退税申请后，均可优先获得退税。3月16日后无需预约，可直接申请办理年度汇算优先获得退税。

据了解，各地税务部门在税务总局统一部署下，结合开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，通过线上线下多种方式，广泛开展个税年度汇算宣传辅导培训，多种渠道发送预约办税提醒，确保纳税人特别是特定纳税人顺利办理个税汇算。

在推出特定人群优先退税举措后，税务部门会同国库等部门持续优化流程、提高审核质效，让符合条件的纳税人切实感受到政策温度与税务速度。

与此同时，税务部门也提示广大纳税人，不要轻信网上各类“退税秘笈”，务必如实填报年度汇算相关退税数据，做诚实守信的纳税人。

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