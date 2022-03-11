我国首列商用磁浮3.0列车完成相关试验。受访者供图

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）记者获悉，3月10日，我国拥有完全自主知识产权的首列商用磁浮3.0列车在同济大学高速磁浮试验线上完成了相关动态试验和系统联调联试。

中车株洲电力机车有限公司党委书记、董事长周清和告诉记者，该商用磁浮列车采用工业感极强的“钻石”切割外观造型，视觉冲击力强，中国红涂装。列车设计时速200公里，充分吸收了商用磁浮1.0、2.0列车技术优势，多项技术实现全新突破，填补国际空白，是我国科研人员完全自主打造的一款商用磁浮新产品。

相比商用磁浮1.0与2.0列车，商用磁浮3.0列车具有哪些技术亮点？周清和表示，商用磁浮3.0列车创新性地采用了抗干扰性好、传输效率快的5G高频段毫米波车地无线通信技术，通过地面运行实现了全自动无人驾驶、在线状态监测、大数据分析等技术能够实现对车辆、轨道、供电、运控等多系统故障的自预测、自诊断，从而确保全自动驾驶安全可靠。

据周清和介绍，商用磁浮3.0列车采用了中速磁浮长定子同步直线电机驱动，被誉为列车“心脏”的牵引电机从车身底部被“挪”到了地面，突破了传统轨道交通牵引设备安装在列车上的限制，列车进一步轻量化，加减速及平均旅行速度得到极大扩展。相比商用磁浮2.0列车，其牵引效率提升20%，爬坡能力提升30%，加速时间缩短50%以上。

与商用磁浮1.0、2.0列车采用的接触式受流不同，商用磁浮3.0列车全球首创采用车载直线电机感应供电，低速和静止时可无线传输感应供电，彻底消除受流的阻力和受流噪声，实现了完全无接触受流“陆地飞行”，提高了乘坐舒适性。

在抱轨运行技术的基础上，商用磁浮3.0列车装载了具有自适应功能的主动导向控制系统，相比商用磁浮2.0列车，其弯道通过速度提升15%以上，抗侧风能力提高了至少2个等级，列车在恶劣环境中运行的适应性更强、安全系数更高。

此外，再加上磁浮交通系统既有的低噪声、振动小、爬坡能力强、转弯半径小等特有优势，商用磁浮3.0列车可实现高密度、小编组、公交化、快启快停运营，且有效降低了系统建设成本和全寿命周期维护成本，工程造价同比国内既有高速磁浮线路将大幅降低。

“商用磁浮3.0列车交通技术目前已经达到工程化和商业化的阶段，适用于距离50公里至200公里的城际与市域线路，具有占地少、选线灵活等优势。”中国中车科学家杨颖告诉记者，当前，我国正在加速城市都市圈和市域铁路建设，商用磁浮3.0列车市场前景将非常广阔，是城际与市域“绿色智能”交通的最佳选择方案之一。未来，通过气密性提升、气动外形进一步优化、加大地面牵引功率等技术升级，商用磁浮3.0列车还能满足高速运行的需求。

周清和表示，目前，我国已掌握了商用磁浮列车系统集成技术与关键核心技术，拥有了不同类型的磁浮列车研制平台，培育了磁浮交通系统全产业链，磁浮技术水平及产业发展保持世界前列。

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