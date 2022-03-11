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六成受访者期待加强养老人才培养

2022年03月11日08:47 | 来源：中国青年报
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原标题：六成受访者期待加强养老人才培养

　　今年全国两会，对于养老问题，你期待哪些议题？在全国两会召开前夕，中国青年报社社会调查中心通过中青报全媒体平台，进行了一项题为“你最关心哪些两会议题？”的全国两会青年期待调查。截至2月28日16时，共有72242人参与。

　　调查显示，60.3%的受访者期待加强养老服务标准化专业人才队伍建设；54.1%的受访者期待落实护理假、探亲假等假期；52.6%的受访者期待日间照料、康复护理、助餐助行等服务向小区延伸；50.0%的受访者期待改革完善医养结合政策；49.7%的受访者期待发展多层次的养老保险体系。

　　对于养老，受访者普遍重视的方面是：家人陪伴（68.6%）、医疗报销（62.0%）、精神文化生活安排（54.4%）、养老保险（52.6%）等。其他还有：社区养老支持体系（50.5%）、个人居住环境（49.7%）、家政医务和看护人员（46.3%）、个人养老金储备（45.9%）、老年教育（43.1%）、住房与公共设施的适老化改造（40.4%）等。

　　此外，45.4%的受访者期待加快老年教育普惠化布局，44.8%的受访者希望探索开展农村互助养老，42.1%的受访者期待社区智慧养老平台建设。（记者 王品芝 实习生 潘泽强）

(责编：赵竹青、陈键)

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