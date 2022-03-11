曾金华 贺浪莎 陈果静 李华林

原标题：助企纾困政策如何更有效

超1.5亿市场主体承载着数亿人就业创业。受经济下行压力、新冠肺炎疫情等冲击，企业生产经营面临严峻考验。过去一年，财政、货币等宏观政策协同配合，加大助企纾困力度，全年新增减税降费超过1万亿元，加大对受疫情影响严重行业企业信贷投放，继续执行小微企业贷款延期还本付息和信用贷款支持政策，企业综合融资成本稳中有降。

“国家出台了一系列减税降费政策，实实在在为企业减轻了负担，企业能够挤出更多资金搞创新、抓生产、谋发展。”全国人大代表，金后盾专用装备制造集团董事长、总经理李彦平说。

全国人大代表、齐鲁制药集团总裁李燕给记者算了一笔账：2021年齐鲁制药实现研发投入33.2亿元，同比增长25.3%，预缴所得税享受研发费用加计扣除2.48亿元；同时，企业持续加大固定资产投资，享受固定资产一次性计提折旧优惠政策抵税2.93亿元。

“去年以来，受疫情等多种因素交织影响，医药企业生产经营面临较大挑战。我们充分利用国家出台的一系列稳增长政策，尤其是享受到了国家在科技创新、产业项目建设方面的税费优惠，把返还资金和节省下来的费用运用到研发中，加速推进研发项目进度。”李燕代表说。

减税降费政策，加上精细化的服务，企业营商环境也越来越好。“税务部门推出的一系列服务举措，不断优化税收营商环境，使得港澳台侨商‘留厦(厦门)来’发展更有信心。”全国政协委员、华侨大学党委书记徐西鹏说。

全国政协委员、威达高科技控股有限公司董事长周桐宇认为，当前，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，实体经济尤其是小微企业生产经营仍面临较大困难。

今年宏观政策如何进一步助企纾困、促企发展？政府工作报告提出，着力稳市场主体保就业，加大宏观政策实施力度；完善减负纾困等政策，夯实经济稳定运行、质量提升的基础。

根据部署，今年将实施新的组合式税费支持政策，特别是对留抵税额实行大规模退税。预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元，退税资金全部直达企业。

“今年实施更大力度减税降费，规模超出市场预期。减税与退税并举，扩大留抵退税规模有助于缓解企业现金流压力，特别是释放了企业在设备购买时难以抵扣的资金，有助于增强企业扩大再生产的信心；同时，也鼓励企业将更多资金投入到研发等生产活动中。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

今年新的组合式税费支持政策涉及税种费种多、企业户数多，操作实施要求高、市场主体期待高，时间紧、任务重。国家税务总局相关负责人表示，税务部门将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续完善税费优惠政策直达快享机制，采取一系列有力措施，全力以赴确保新的组合式税费支持政策这项关键性举措落地生根。

政府工作报告提出，加强金融对实体经济的有效支持，用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，进一步推动解决实体经济特别是中小微企业融资难题。

李彦平代表认为，地方政府在开展融资对接服务中已经做了不少工作，但企业融资贵、融资难的问题依然存在。她建议，融资政策更精准、更灵活，对税务、燃气、水业、电力、保险、公积金等涉企信息“一键整合”，畅通互联网、大数据等银企对接渠道，破解信息不对称难题。

中国民生银行首席研究员温彬表示，今年货币政策将继续推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费。一方面，可以通过降准释放长期流动性，有利于金融机构加大信贷投放，降低实体经济融资成本；另一方面，降低逆回购、中期借贷便利等政策利率仍有空间和必要，这样不仅会降低金融机构的资金成本，从而引导贷款市场报价利率下降，也有助于引导广谱利率水平下降。

“要稳住宏观经济基本盘和就业，还需进一步增强金融服务实体经济的能力。”周桐宇委员建议，加强财政政策和金融政策协调联动，加大对民营、小微企业的信贷风险补偿力度，完善政策性担保、再担保体系，引导金融机构加大信贷投放力度；发挥好再贷款、再贴现等结构性货币政策工具作用；进一步提升对不良贷款率等指标的监管容忍度。

参加全国两会的代表委员表示，更大力度、靠前发力，是今年宏观政策的突出特点，将为市场主体应对困难挑战注入更强动能，为经济平稳运行提供更有力支撑。

(责编：赵竹青、陈键)