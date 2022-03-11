原标题：赤字率2.8%传递增强财政可持续信号

今年的政府工作报告提出，赤字率拟按2.8%左右安排，这比去年有所下调，回到新冠肺炎疫情之前的水平。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在财政收支矛盾依然突出的当下，赤字率安排有所下调，有利于增强财政可持续性。

2020年，为应对疫情冲击，我国积极的财政政策更加积极有为，将赤字率提高到3.6%以上，是非常时期的非常之举。去年，我国继续实施积极的财政政策，保持对经济恢复的必要支持力度，赤字率安排回落至3.2%，体现宏观政策“不急转弯”的取向。

今年赤字率适当调低，但积极财政政策取向没有改变：一方面聚焦制造业高质量发展、中小微企业纾困、科技创新等，实施新的更大力度减税降费；另一方面保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和“十四五”规划重大项目等。

调低赤字率有空间、有手段。在收入方面，今年我国财政收入预计继续增长，加之特定国有金融机构和专营机构依法上缴近年结存利润、调入预算稳定调节基金等，可用财力将明显增加。通过统筹财政资源，今年财政支出强度有保障。在支出方面，进一步强调“把钱花在刀刃上”，提出不好高骛远、吊高胃口。不仅将大力优化支出结构、提高支出精准度，而且还将继续要求坚持党政机关过紧日子，要更好地把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

适当调低赤字率，科学安排债务规模，也有利于有效防范化解风险。我国始终坚持从保障国家总体安全和财政可持续发展出发，抓好重点领域风险化解工作。要坚决遏制新增地方政府隐性债务，持之以恒加强风险防控。

随着统筹经济发展和疫情防控取得明显成效，适当调低赤字率水平，还有利于为应对以后可能出现的复杂困难局面预留充足空间。世纪疫情冲击之下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国宏观政策要强化跨周期和逆周期调节，统筹好总量管理和结构优化，兼顾好短期效益和长远目标，确保中国经济巨轮行稳致远。

(责编：赵竹青、陈键)