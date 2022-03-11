国家能源局：2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦
2022年03月11日08:48 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月11日电 （记者杨曦）国家能源局日前公布2021年光伏发电建设运行情况，数据显示，2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦，其中集中式光伏电站2560.07万千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。
截至2021底，我国光伏发电累计并网容量30598.7万千瓦，其中集中式光伏电站19847.94万千瓦，分布式光伏10750.8 万千瓦。
单位：万千瓦 图片来源：国家能源局官网
注：1.以上统计不包括港澳台地区。
2.数据来源：中国电力企业联合会、国家可再生能源中心。
3.四季度部分省市装机有退运减容。
(责编：杨曦、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 税务总局：“上有老下有小”等人群可优先办理退税
- 人民网北京3月11日电 （记者车柯蒙）2021年度个税汇算3月1日启动以来，税务部门结合2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，持续巩固拓展党史学习教育成果，继在个税汇算工作中推出预约办理服务后，又对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人推出优先退税的举措。记者从国家税务总局了解到，截至3月9日，已有344.6万符合优先退税条件的纳税人提交了退税申请，其中，200.4万人已经成功获得退税，退税金额27.2亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注