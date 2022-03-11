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国家能源局：2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦

2022年03月11日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （记者杨曦）国家能源局日前公布2021年光伏发电建设运行情况，数据显示，2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦，其中集中式光伏电站2560.07万千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。

截至2021底，我国光伏发电累计并网容量30598.7万千瓦，其中集中式光伏电站19847.94万千瓦，分布式光伏10750.8 万千瓦。

单位：万千瓦 图片来源：国家能源局官网

注：1.以上统计不包括港澳台地区。

       2.数据来源：中国电力企业联合会、国家可再生能源中心。

       3.四季度部分省市装机有退运减容。

(责编：杨曦、吕骞)

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