原标题：牵头发起国际大科学计划和工程要及时发布时间表

“积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程（简称国际大科学计划和工程）是党和国家作出的重大决策部署。在牵头发起国际大科学工程时，我国要及时发布项目计划时间表，适时落实项目立项开工建设前各个阶段的培育计划，吸引国际合作伙伴尽早加入合作，从而下好先手棋，掌握主动权。”两会期间，全国政协委员、中科院高能物理所研究员高杰在接受科技日报记者采访时呼吁。

国际大科学计划和工程是人类开拓知识前沿、探索未知世界和解决重大全球性问题的重要手段，是一个国家综合国力和科技创新竞争力的重要体现。

“作为建设创新型国家和世界科技强国的重要标志，积极提出并牵头组织国际大科学计划和工程对于增强我国的科技创新能力、提升国际科技话语权具有深远意义。”高杰指出。

高杰认为，涉及到国际合作的国际大科学计划和工程所开展的研究肯定是全球范围内的竞争焦点。面对激烈的国际竞争，我们需要正确认识竞争与合作的关系，处理好“积极提出并牵头组织”与“国际合作”的辩证关系。

“对我们来说，‘积极提出并牵头组织’是一个主动的过程，这时我们要积极主动地开展和推动国际参与的相关预研和准备，发布明确的时间表后，国际合作伙伴才会积极加入，这样才能打破牵头发起与国际合作之间的逻辑悖论。如果非要等到有多少国际合作伙伴明确表示参加再立项，那么项目很有可能会停滞不前，甚至搁浅。”高杰说，这是一个“先筑巢再引凤”的过程，而吸引力的基础则是来自所追求的一流的科学与技术目标的国际主流共识。

因此，高杰建议，在国家层面明确战略科技目标，通过提出并牵头组织国际大科学计划和工程，强化国家战略科技力量，形成具有国际一流竞争力与国际合作能力的体系化建制化的科技战略队伍。

同时，他建议“在国际大科学计划和工程开工建设前，在国家层面设立专项培育计划，并根据项目体量配置相应支持经费”。（陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)