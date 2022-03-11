原标题：第三场“委员通道”：用数字晒出生态文明新答卷

3月10日上午，全国政协十三届五次会议在北京闭幕。闭幕会前，开启了今年两会第三场“委员通道”，8位全国政协委员以网络视频形式接受记者采访。

在这场通道上，来自不同领域的委员，分享了一组组令人振奋的数据。这些数据的背后，是决心，是胆识，是不懈的努力。

2000亿真金白银为低碳转型提供支持

中国人民银行上海总部副主任金鹏辉委员在通道上谈起了用金融工具助力煤炭等传统能源企业实现绿色低碳转型。

“过去我们形成了绿色金融体系，通过绿色债券、绿色信贷向风电光电等新能源提供了大量的资金支持。”金鹏辉说，去年，人民银行创设了煤炭清洁高效利用专项再贷款项目，安排了2000亿真金白银，专门对煤炭相关产业的低碳转型提供资金支持。

“今年年初我带队到了上海外高桥第三发电厂进行调研，这家厂技术非常先进，每度电只耗煤276克，可以说全球领先。”金鹏辉说，“还有更牛的。他们有一种完全自主知识产权的技术，可以对我们的煤炭企业、煤电企业进行综合技术升级改造。改造完成以后，每度电能降低煤耗36克。”

他们测算了一下，全国改造完成以后，将为国家节省煤炭4000多万吨，减少二氧化碳排放1.1亿吨。

“目前我们正在形成一种新的金融支持降碳的体系。一方面是大力促进新能源发展，另一方面对传统的化石能源的降碳改造也提供资金支持。”金鹏辉强调。

我国风电装机量连续10年排名世界第一

金风科技有限公司董事长武钢委员来自新能源领域。他已经在风能利用上深耕了35年，见证了中国可再生能源产业从无到有、从小到大的成长。

在委员通道上，他说起一句话——张北的风点亮了北京奥运的灯。

前段时间闭幕的北京冬奥会是奥运史上首届实现了碳中和的奥运会，张北的风电在其中发挥了重要的作用。

如今，从新疆到云南，从黑龙江到福建，到处都能看到风力发电装备。

“我们有实现‘双碳’目标的信心和底气。”武钢说，它不仅来源于眼见的现实，也来源于背后的数据：中国风电装机在全球连续10年排名第一，中国现在已成为全球最大的风电装备制造业基地，也是整机和零部件的出口基地。

过去十年，中国风电装机容量已经连续增长，其中海上风电的增长超过了百倍。武钢表示，风力发电现在已经成为继火电、水电之后的第三大主力电源，风电累计装机容量已经超过了3亿千瓦。

“风电发展对于实现双碳目标到底意味着什么？”武钢说，“我告诉大家，风力发电每发一度电，消耗的碳只相当于火电的1%！”武钢表示，现在不仅是张北的风点亮了北京的灯，中国制造的大型风力发电装备带来的绿色能源，也将传送给全球千家万户。

虎豹公园有了50只野生东北虎

从1999年开始，全国政协开始了“关注森林”的活动，一直持续至今。中国林业科学研究院首席专家杨忠岐也一直关注生态保护和林业发展。

“今年是虎年，我说一下老虎的情况吧。”杨忠岐抓住了人民群众的关切，“东北虎是世界上现存的6种老虎当中个体最大，身材最魁梧的老虎，自然分布在我国东北和俄罗斯西伯利亚的林区。”曾经，由于森林过度砍伐，炸山开矿和其他人类不合理活动，野生东北虎的栖息地受到很大威胁，东北虎在我国境内一度基本绝迹。

“20多年来，在全国政协的推动下，在国家实施的森林保护和野生动植物保护工程的持续推动下，老虎生存的森林生态环境得到了恢复和发展。”杨忠岐说，曾经“出走”到境外的老虎又回来了，回来了，还不走了，在这里繁衍生息。虎啸山林的情景又得以重现。“在东北虎豹国家公园中，野生东北虎的数量现在已增加到了50只。”杨忠岐语带喜悦。

东北虎的回归和定居是我国生态文明建设取得重要成果的一个明证。杨忠岐进一步介绍，现在我国森林覆盖率达到了23.04%，创建了194个国家级的森林城市，各类自然保护地面积占到了我国国土面积的18%。“在去年建立5个国家公园的基础上，今后我国还要继续建立40多个国家公园，在生物多样性保护和生态系统保护上迈出更大的步伐。”杨忠岐说。

（科技日报北京3月10日电）

(责编：赵竹青、陈键)