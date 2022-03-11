原标题：共建企业应用软件新生态 打造数字经济新优势

2022年的政府工作报告对数字经济的重视程度前所未有, 在所列的九大重点任务中，数字经济被放在第四大重点任务进行提及,并首次以单独成段的方式进行表述。可以看出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

在这其中，强化数字基建、产业数字化、数字产业化、关键软硬件技术创新和供给，是国家在整体性推动数字经济高质量发展中的关键思路。

全国政协委员、中央党校(国家行政学院)马克思主义学院院长张占斌表示，为巩固提升我国数字经济的全球竞争力，建议有关部门加大力度，支持具备强大数字技术能力和实体属性的“新型实体企业”发展，同时注重发挥产业集群的带动作用，推动数字经济与实体经济融合发展、消费互联网和产业互联网融合提升。

而对企业来说，“加速数字化转型”也将纳入其现阶段的关键任务中。浪潮集团执行总裁王兴山表示，产业数字化将成为数字经济的主引擎，核心正是传统产业的数字化转型。企业数字化转型主要有三大目标，一是用数字技术对传统产业进行改造和提升，重塑组织和流程，提高效率、降低能耗、降本增效，催生新产业新业态新模式和新收入；二是应对不确定不稳定性，构建企业新能力；三是支持可持续发展，推进绿色低碳转型。

数字经济是未来的趋势，对于如何让数字产业化，产业数字化，推动经济更好的发展。全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰认为，数字城市是数字经济的重要载体，工业互联网是很好的一个“利器”，工业互联网能够推进城市经济数字化，对城市数字化和数字经济发展至关重要。

推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力是打造核心产业竞争力的关键，软件定义成为发展数字经济的核心力量。对于我国国内软件厂商来说，在服务企业加速数字化转型、成就世界一流企业的过程中，自身也在奔向“一流软件”。对此，王兴山表示，中国的软件如果没有一流客户的需求提供场景，中国软件的‘卡脖子’将很难解决； 一流的企业有一流的需求，高质量的需求是软件创新与发展的核心驱动力，这是未来软件发展的方向，也是中国软件崛起的关键时机。

(责编：赵竹青、陈键)