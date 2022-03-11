刘 垠 操秀英

原标题：强化国家战略科技力量 呼唤世界一流科技领军企业

“中国建材始终为强化国家和行业的战略科技力量贡献企业力量，推动了一大批新材料从‘卡脖子’到实现量产，助推国家建材领域创新体系整体效能的提升。”谈起科技领军企业如何更好担负起国家战略科技力量的重任，中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿代表深有感触。

国家战略科技力量是实现我国科技自立自强的重要抓手，科技领军企业则是国家战略科技力量的重要支撑。2021年5月28日，习近平总书记在两院院士大会上强调，要强化国家战略科技力量，同时指明“国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成部分，要自觉履行高水平科技自立自强的使命担当”。

今年早些时候，正式实施的新版科技进步法对国家战略科技力量提出了更为具体的要求：国家构建和强化以国家实验室、国家科学技术研究开发机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重要组成部分的国家战略科技力量，在关键领域和重点方向上发挥战略支撑引领作用和重大原始创新效能，服务国家重大战略需要。

正因此，强化国家战略科技力量，也成为全国两会热议的高频词。科技领军企业如何勇挑重任，又怎样与国家实验室等集结发力？就此，科技日报记者采访了会内外相关专家。

双链融通 强劲支撑国家重大战略需求

“国家实验室和科技领军企业等4个组成部分，是一个相互支撑、上下游贯通的战略科技力量综合体。科技领军企业是国家战略科技力量的重要支撑，也是加快建设世界一流企业的主力军。”国务院发展研究中心研究员龙海波接受科技日报记者采访时说，他们在促进技术快速成熟与迭代升级、突破关键技术“卡脖子”等方面具有不可替代的作用，有利于打通产学研协同发展“最后一公里”，更好推动高水平科技自立自强。

习近平总书记指出，科技领军企业要发挥市场需求、集成创新、组织平台的优势，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道。

“我们认真贯彻落实总书记的指示精神。”彭寿说，通过创新驱动发展，中国建材研发生产的超薄玻璃、发电玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、高性能陶瓷等产品领先世界。同时，企业也收获了丰硕成果：坐拥13500项有效专利、6项国家科技进步一等奖。

在龙海波看来，科技领军企业的战略定位，决定了其在现代产业链、系统创新链中的地位。从现代产业链角度看，科技领军企业应具有保障国家安全、有效统筹资源、行业示范带动的“链长”特质。从系统创新链角度看，科技领军企业应具备引领原创技术、勇于攻关“卡脖子”技术、促进深度融合的“联合体”特质。

“以中国石化、国家电网、国药集团为代表的央企在各自行业都处于领先水平，在保障国家发展与安全、绿色冬奥、科技抗疫等方面作出了重要贡献。”龙海波强调，依托自身优势，这些科技领军企业超前布局前沿技术和颠覆性技术，统筹利用国内外创新资源要素，为进一步强化国家战略科技力量起到协同各方、双链融通作用。

打破困局 让更多科技领军企业涌现

科技领军企业是我国全面提升国家创新体系效能的先锋队，也是参与国际科技竞争和掌握国际科技创新话语权的代表者。加快建设世界一流科技领军企业，成为我国实现高水平科技自立自强、迈向科技强国的迫切需求。

然而，我国科技创新能力还不适应高质量发展的要求，创新体系整体效能并不高，高水平的科技领军企业不足，企业参与国家战略科技力量建设的支撑作用发挥不够……

“国家重大战略需求任务中，领军企业的作用发挥不够，领军企业牵头组建创新联合体的组织模式需进一步优化。”企业参与国家战略科技力量建设存在的问题及对策建议，正是北京市科学技术研究院伊彤代表开展的一项课题研究。

伊彤同时提到，在未来产业布局中，支持技术领先型企业开展源头创新的政策不足，针对企业承担基础研究项目的支持政策不多。

中国石化党组成员、副总经理李永林委员表示，中央企业作为国家战略科技力量，应在推进基础研究和提升源头创新能力上发挥更大作用，为实现高水平科技自立自强奠定坚实基础。

彭寿则认为，要通过体制机制改革破除企业、大学、科研院所之间的合作障碍，健全各类创新主体整合协同的新型举国体制。“支持领军企业牵头组建重大创新联合体，集成高校、科研院所的科技成果，统筹行业上下游创新资源，形成体系化、任务型的协同创新模式，聚力突破产业安全、国家安全的重大技术瓶颈制约。”他建议。

伊彤表示，要把培育领军企业和具有核心关键技术的科技企业作为落脚点，推动新兴产业创新链和产业链深度交融，加快企业战略型人才的发现和引进，激发创新动力。

(责编：赵竹青、陈键)