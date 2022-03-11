俞慧友

原标题：首列全自主研发磁浮3.0列车完成调试

3月10日，全国人大代表、中车株洲电力机车有限公司党委书记、董事长周清和向科技日报记者透露，由中车株机研制、我国拥有完全自主知识产权的首列商用磁浮3.0列车，日前在同济大学高速磁浮试验线完成了相关动态试验和系统联调联试。从商用磁浮1.0版（时速100公里）、2.0版（时速160公里），到今天的3.0版（时速200公里）列车，我国已实现了时速100公里的提速，也实现了从短定子直线电机驱动到长定子直线电机驱动的跨越。

商用磁浮3.0列车的研制是国家“十三五”重点科技项目课题，由中车株机牵头，组织国内20多家单位联合研发。3.0列车技术上除充分吸收了商用磁浮1.0、2.0列车的优势，还实现了多项技术突破，填补了国际空白。

列车提速，轻量化是重要一环。3.0列车采用了中速磁浮长定子同步直线电机驱动，将被誉为列车“心脏”的牵引电机，从车身“挪”到了地面。进一步轻量化后的列车，加减速及平均旅行速度均极大扩展，相较2.0列车，其牵引效率提升了20%，爬坡能力提升了30%，加速时间缩短50%以上。

据介绍，这也是一辆可实现全自动无人驾驶的列车。列车创新性采用了抗干扰性好、传输效率快的5G高频段毫米波车地无线通信技术，通过地面运行实现全自动无人驾驶。

此外，与前面两版的接触式受流不同，3.0列车在全球首创采用了车载直线电机感应供电，低速和静止时可实现无线传输感应供电，彻底消除受流的阻力和受流噪声，实现了完全无接触受流“陆地飞行”，进一步提升了乘坐舒适性。基于抱轨运行技术，3.0列车装载了具自适应功能的主动导向控制系统，相比2.0列车，弯道通过速度提升了15%以上，抗侧风能力提高了至少2个等级，这让列车在恶劣环境中运行的适应性更强，安全系数更高。

周清和称，3.0列车交通技术已达到工程化和商业化水平阶段。同时他也表示，我国已掌握商用磁浮列车系统集成技术与关键核心技术，培育了磁浮交通系统全产业链，磁浮技术水平及产业发展保持世界前列。

(责编：赵竹青、陈键)