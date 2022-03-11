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北京遭遇秋冬季以来最不利的一次大气污染扩散条件

2022年03月11日09:00 | 来源：北京青年报
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原标题：北京遭遇秋冬季以来最不利的一次大气污染扩散条件

　　昨天，北京出现了一次空气重污染过程，同时，北京也遭遇了秋冬季以来最不利的一次大气污染扩散条件。北京青年报记者了解到，今天上午，受高压较弱及前期上游污染回流影响，预计空气污染水平下降较为缓慢，下午至夜间，空气质量将逐步改善至2级良。

　　北青报记者从市生态环境监测中心了解到，本月上旬末，京津冀及周边地区发生一次区域性空气污染过程。自3月7日起，区域空气污染水平有所抬升，8日部分地区出现中重度污染。到了3月10日白天，北京和近周边城市出现中重度空气污染。实时监测数据显示，北京从3月10日早上8时开始，空气质量达到重度污染水平，城六区及昌平、门头沟等区的PM2.5浓度较高。

　　针对本次区域性空气污染过程，清华大学地球系统科学系张强教授对污染成因进行了解读。据介绍，本次空气污染过程的形成主要有几个方面的原因。首先，污染过程期间，气象条件明显不利。区域相对湿度不断升高，9-10日区域出现较大范围的轻雾天气，低压、弱风速、强逆温，形成秋冬季以来最不利的一次大气污染扩散条件，同时过程期间的持续高湿度，造成污染物的二次转化增强，导致污染物浓度持续升高。其次，区域污染传输汇聚显著，山前城市空气污染水平明显较高。污染过程期间，区域以偏东偏南风为主，区域污染物向山前汇聚，由于山前处于静风带，造成污染物滞留。

　　此外，3月份区域污染排放仍处于较高水平。春节后，区域复工复产，社会生产活动逐步恢复正常，污染排放逐步回升，处于较高水平。加之，3月仍处于北方的采暖期，区域及本市采暖污染排放仍较高，也是本次污染过程形成的一个重要因素。

　　从预报情况分析，预计11日下午北京空气质量可改善至2级良；12日凌晨至上午预计京津冀区域有明显降水过程，湿清除条件较好，预计12日北京空气质量2级良。（记者　王斌）

(责编：赵竹青、陈键)

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