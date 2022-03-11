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工程院院士许为钢：我国口粮作物已实现种源自主可控

韩章云
2022年03月11日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：工程院院士许为钢：我国口粮作物已实现种源自主可控

工程院院士许为钢：我国口粮作物已实现种源自主可控

图为河南周口农民收获小麦。（资料图） 韩章云 摄

“万事悠悠，吃饭为大。”今年两会，粮食安全、种业安全问题是代表委员们关注的热点。3月10日，全国人大代表、中国工程院院士许为钢在接受中新网记者采访时表示，我国在口粮作物上已实现种源自主可控。

许为钢是中国工程院院士、国家小麦良种重大科研联合攻关专家委员会首席专家，从事小麦育种工作40年，他和团队选育的小麦品种累计播种面积达3.5亿亩。

就种业安全问题，许为钢介绍，在口粮作物水稻、小麦方面，中国已实现种业的自立自强、种源的自主可控，“我国现在播种的水稻和小麦种子完全是国产种子。”除此之外，他表示，国内种植的花生、大豆等油料作物种源也是国产，“玉米绝大部分为国产品种，进口玉米品种占比有5%-10%。”

当前国际局势动荡，种业安全从上至下牵动国人的心，某种极端情况下，中国种业是否存在被“卡脖子”的风险？

对此，许为钢表示，种业“卡脖子”其实是一个整体的概念，除了口粮作物，中国在某些农产品如蔬菜、水果等还需要使用进口的种子，这些领域有可能受制于人。

“在主要农作物上，我们已经实现种源自主，但是现代育种不只是品种，品种是个产品，我们还要不断掌握育种的新技术、不断地创造一些我们拥有自主知识产权的技术，不要在将来形成技术上的‘卡脖子’。”许为钢举例说，比如基因编辑技术、比如某些优异基因的知识产权等，我国还需要不断创新技术、去发掘拥有自主知识产权的优异基因，将育种的新技术牢牢握在自己手中。

许为钢也强调，我国还要下功夫搞理论研究，“理论研究可以促进我们的品种创新和技术创新，就是说，我们要实现理论研究、技术创新、品种创新全链条的协调发展。这样，在将来我们就不会被人‘卡脖子’。”

许为钢介绍，通过几代育种人的不断努力，我国的小麦产量已从20世纪80年代亩产700斤“不得了”，提升到现在的亩产700公斤“不足为奇”，从“吃饱”到“吃好”，国人在吃饭的问题上有了更多的选择，“在小麦领域，我国在小麦遗传育种方面是与国际先进水平同步的，在某些方面甚至是领先的。”

2021年，国内多地遭遇罕见的洪涝灾害，农业受灾严重。许为钢表示，这为育种科研人员提出了新的要求。

“就拿小麦来说，现在都是机械化收割，要求小麦在田间必须成熟，如果这个时候赶上连绵的降雨，机械无法下地收割，小麦就容易在穗子上发芽了。”许为钢表示，这就要求科研人员在品种改良上要提升品种的抗穗发芽能力，以适应现代收割技术、生产方式的变化，抗御后期可能发生的自然灾害。

作为小麦育种科研人员，许为钢对自己和团队还有更高的要求。“我希望对消费者来说，我们的品种能让中国人不仅要吃饱还要吃好，面粉做出来的面条馒头能更香；对农民来说，我希望我们的品种更加高效，生产效率更高，种植技术上更有弹性，省肥抗病不打药，降低种植成本，帮助农民能增收。我还希望小麦这个产业能可持续发展，资源可以高效利用、更加绿色环保等等，这些还需要所有的育种科研人员共同攻关努力。”(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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