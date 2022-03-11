夏宾

原标题：中国稳健的货币政策如何“加大实施力度”？

在今年政府工作报告中，稳增长是最大关键词。从货币政策角度，也特别提出要“加大稳健的货币政策实施力度”。

如何加大实施力度，成为各方探讨的热点问题。分析指，中国货币政策还有充足空间，至少可从四方面发力。

其一，总量保持稳定增长，为支撑经济发展的增量资金贡献“弹药”。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平指出，稳增长会产生较大规模的增量资金需求。2022年货币政策将可能继续加大跨周期和逆周期调节力度，灵活运用公开市场操作、MLF(中期借贷便利)等政策工具，从而保持市场流动性合理充裕，这些都将更好满足实体经济多方面的融资需求。

在汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌看来，当前，由于需求端恢复偏弱、产出缺口仍为负，CPI(居民消费价格指数)通胀应将继续维持较低水平，这为货币政策预留了充足空间。预计今年社会融资规模增速应将温和回升。更重要的是，信贷资源有望流向生产率更高的领域，实现更高效率的分配。

其二，结构上进一步优化，让释放出的资金高效精准地发挥出其最大价值。

“结构上要求引导资金更多流向重点领域和薄弱环节，扩大普惠金融覆盖面。”中信证券首席经济学家明明说。

连平称，预计货币政策将会利用支农、支小再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具等结构性工具，发挥好货币政策总量与结构的双重功能，精准发力加大对中小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度，同时引导金融机构加大对信贷增长缓慢地区的信贷投放，增强欠发达区域的发展能力。

其三，继续加大流动性投放，给金融机构增强信贷创造有利条件。

2021年，中国央行两次全面降准各0.5个百分点，共释放长期资金2.2万亿元(人民币，下同)。稳健的货币政策要加大实施力度，年内继续降准是否可期？

民生银行首席研究员温彬认为，目前金融机构平均存款准备金率是8.4%，仍有降准的空间和必要，通过降准释放长期流动性，有利于鼓励金融机构加大信贷投放，并引导降低实体经济融资成本。

此外，适时下调政策利率，不仅可以直接降低贷款市场报价利率(LPR)，且有助于引导货币和债券市场利率下降，推动市场主体综合融资成本下降。

在明明看来，无论是从宽信用、降成本、疏通货币政策传导机制出发，还是从补充资金缺口、提供中长期增量资金的角度，降准都是“可选项”。

其四，研究创新政策工具，让市场主体切身感受融资便利度提升。

就政策工具而言，近年来中国央行的工具箱不断“扩容”，其中就包括两项新的结构性货币政策工具，一个是碳减排支持工具，另一个是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。

截至目前，央行通过上述两个工具分别支持金融机构发放贷款2308亿元、134亿元，其中碳减排贷款带动年度碳减排4786万吨二氧化碳当量。

由此，市场也对今年的货币政策“上新”抱有期待。温彬认为，在目前的基础上，今后在经济下行压力较大、市场主体迫切需求等情况下，更多形式的货币政策工具创新有望出台实施。(完)

(责编：赵竹青、陈键)