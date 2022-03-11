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2月我国乘用车零售达124.6万辆 同比增长4.2%

2022年03月11日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（以下简称乘联会）发布数据显示，中国乘用车市场2月零售达到124.6万辆，同比增长4.2%，环比下降40.0%。1至2月份累计零售332.4万辆，同比去年少6万辆，总体走势较好。

在豪华车方面，2月零售16万辆，同比下降3%，环比下降44%。豪华车1月初零售环比大幅走强，2月未能延续1月态势。

在自主品牌方面，2月零售54万辆，同比增长14%，环比下降42%。2月自主品牌国内零售份额为44%，同比增4.3个百分点；1至2月累计份额44%，相对于去年同期增了4.7个百分点。

此外，2月新能源乘用车零售销量27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%。据乘联会预测，2022年乘用车市场总体趋势向好，全年国内乘用车零售有望增长5%，总体厂商批发销量增长10%。

(责编：王连香、吕骞)

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