人民网北京3月11日电 （记者王连香）3月10日，交通运输部公路局联合公安部交通管理局召开视频会议，全面动员部署公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动。

日前，交通运输部办公厅、公安部办公厅联合印发了《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》，以构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局为核心，从完善交通安全设施、规范行车秩序管理两方面，针对高速公路、普通国省干线公路和农村公路，提出了12项重点任务，力争到2025年年底实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标。

公安部交通管理局局长李江平表示，全国公安交管部门大力推进系统治理、综合治理、协同治理，有效防范化解了道路交通安全隐患风险，有效维护了道路交通安全形势持续平稳、交通顺畅通行。各级公安交管部门要充分发挥职能作用，把精细化提升行动作为未来几年公路交通管理的重点工作，与交通运输部门凝聚共识，协同推进精细化提升行动，重点加强通行秩序管理、加强农村风险防控，统筹推进农村道路安全隐患突出路口路段治理和恶劣天气交通安全高影响路段优化提升两项公安部重点攻坚任务，统筹实施国省道交通安全文明示范路和公路安全精品路两项创建工作，确保取得实效。

交通运输部公路局局长吴春耕表示，自2015年起，交通运输部连续6年将公路安全生命防护工程纳入“交通运输更贴近民生实事”，累计实施乡道及以上公路安防工程103.5万公里，有效改善了行车安全保障条件，获得了社会各方充分肯定。各级交通运输管理部门要深刻认识实施精细化提升行动的重要意义，和公安部门加强统筹协调，建立健全协作机制，共同研究制定实施方案。要树立系统思维、运用系统方法，开展综合治理，在“精、细、实”上多下功夫。下一步，交通运输部和公安部将联合创建“公路安全精品路”，以点带面，推动全国整体实施水平提升。

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