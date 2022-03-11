人民网北京3月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行把人民币现金服务能力和水平作为践行“以人民为中心”发展思想的重要举措，通过保现金供应、提升现钞整洁度、防范和打击假币、整治拒收现金等一系列工作，全力保障人民群众合法权益。

保现金供应，让群众“有钱用”。当前，我国总体现金需求依然旺盛，现金净投放稳定增长，表现在部分发达地区现金需求始终较为旺盛，中西部地区城镇化水平的提高也拉动了现金投放快速增长，边远地区仍存在较坚实的现金需求。人民银行准确把握现金运行态势，在抓好疫情防控的同时，扎实做好人民币产品印制生产和发行基金调拨。2021年，全国现金净投放6510亿元，年末流通中现金（MO）余额9.08万亿元，同比增长7.7%，继续保持稳定增长势头。近年来，受市场竞争、用户体验、成本控制、数字化转型等多方面因素影响，个别银行办理现金业务意愿有所下降甚至出现停办现金业务的情形。人民银行联合银保监会召开银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会，要求商业银行充分尊重客户需求，维护金融消费者合法权益，扎实做好人民币现金存取业务，确保人民群众“有钱用”。

提升整洁度，让现金“更干净”。现金是一个国家的“名片”。为保证流向人民群众手中的现金干净、整洁，人民银行制定并颁布了“不宜流通人民币标准”（包括纸币和硬币），对残缺、污损人民币进行回收、销毁。2021年，人民银行把净化现金流通环境作为“我为群众办实事”的重要内容，组织建设农村现金服务点约14万个，畅通农村和边远地区残损人民币回收渠道，加大残损人民币回收力度。监测显示，流通中纸币总体整洁度明显提高，已超过80％。

构建反假机制，让假币“无处藏身”。人民银行充分发挥国务院反假货币工作联席会议机制作用，组织协调成员单位和各级相关政府部门，不断完善反假货币长效机制，保持对假币犯罪的高压态势，让假币“无处藏身”，保护人民群众财产。一是严厉“打假”，会同公安部等部门深入开展假币危害重点整治工作，建立假币犯罪举报奖励制度，截至2021年底，超三分之二重点整治地区建立了假币犯罪举报奖励制度，对破获假币案件发挥了重要作用。二是筑牢防线，建立人民币现金机具鉴伪能力技术标准，强化银行柜员识假反假能力，筑起堵截假币的“机防”“人防”长城。三是严格执法，加强银行业金融机构反假货币业务监管，依法开展现金收付、假币鉴别收缴检查，在2021年人民银行综合执法检查中就反假货币业务处罚133笔、516.94万元。四是普及宣传，每年九月集中组织开展反假货币宣传，连续六年举办“反假货币小超人”网络答题活动，累计参与人数达7200多万人次，将反假货币知识和风险防范措施准确、及时传递给人民群众。

整治拒收现金，用现“畅通无阻”。近年来，支付方式快速演进，消费模式不断创新，社会上拒收现金现象时有发生，人民群众反映强烈。人民银行及时开展整治拒收现金工作，保障公众使用现金的权益。针对场景复杂、主体繁多、公众对拒收现金理解差异大等问题，发布实施人民币现金收付指引，明确政策标准，规范收付行为。与行业主管部门建立协同管理体系，依托商业银行网点构建网格化管理责任区。对景区、生活缴费、停车场等民生领域开展重点排查，在人民银行和发展改革委网站按季度公示曝光，仅2021年就对影响较大的87起拒收现金行为给予行政处罚。提高消费者维权意识，畅通公众维权渠道。经过整治，拒收现金得到有效遏制，现金法偿性观念进一步加强，现金使用更加畅通。

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