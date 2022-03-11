近年来，在乡村振兴的伟大蓝图中，中国建设银行（以下简称建行）以新金融行动全面助力乡村振兴，让银行服务下沉到村口，印记到村民心中。

以金融资源支持乡村发展

农业兴，则国家兴。全面推进乡村振兴，关键是实现产业振兴。据建行相关负责人介绍，该行自觉将金融服务融入乡村产业发展，创新特色产品，搭建产业链生态场景，将金融活水引入田间地头，助力解决乡村发展融资难、融资贵问题。

针对传统涉农金融渠道缺乏、成本较高、收益不足、安全难以兼顾等问题，该行运用数字化工具，积极应对涉农一二三产业日趋融合的新变局，通过系统、产品和服务模块化装配，推出“智慧农业产业链生态场景”金融服务模式，构建各具特色的农业产业链生态场景金融服务体系，形成以全场景、全客群、全产业链为服务对象的新型业务模式。

在内蒙古，建行根据行业发展趋势和自治区奶业振兴规划，针对奶业全产业链、全周期，设计贯穿奶牛种源基地培育、优质饲料种植、奶源基地建设、民族奶制品发展、奶加工品牌企业及其下游经销商的综合金融服务，涵盖产业链大中小微企业、农村集体经济组织、农民专业合作社、个体工商户等各类主体，实现一二三产业有效融合。在土地草场确权、登记、评估、交易等市场化机制不断完善的基础上，打通政府相关部门土地草场确权数据，推动承包土地/草场经营权抵押贷款业务，盘活养殖企业已投入资金所形成的奶牛、养殖场等巨额优质沉睡资产，创新“奶牛抵押贷款”，解决养殖环节缺乏抵押资产的融资瓶颈难题，实现产业链良性循环和运转，为奶业振兴摸索出了一条商业可持续的市场化发展路径。

建行围绕农户发展生产资金需求，聚焦农民容易贷到款、便宜贷到款，着力解决农民发展生产缺乏资金的难题。依托金融科技，不断探索信用量化和变现的方法路径，变信用为“价值”；通过引入信息建档、农业补贴、农业保险、农业土地确权、冷藏保鲜设施等多维数据，对农户进行大数据评价和自动授信，推出线上产品，在手机APP上就可以方便贷到款。

在江西，建行打造裕农通“橙心橙意”综合服务平台，以“我要贷款”和“品质溯源”“我要买橙”“我要卖橙”为四大核心功能，涵盖脐橙生产、加工、物流、销售等四全产业链环节，为农户金融创新和服务注入全新动力。在黑龙江，建行与当地农委大数据中心通过系统直连的方式，获取的农业生产信息、托管服务信息等，通过电子渠道向农村农户发放“土地托管贷”，为解决农业集约化问题贡献力量。

以服务网络赋能乡村社会

近两年，建行建设助农网络，在村口地头的村委会、卫生室、小超市等群众便民场所，合作共享建成50余万个“裕农通”普惠金融服务点，基本覆盖全国乡镇及行政村，每年为超过4700万农户提供近1.7亿笔金融与非金融服务。除此之外，该行还部署社保、医保、惠民惠农补贴、民生缴费等相关服务，极大方便了村民的生产生活。

在湖南，建行打造银政企一门式服务模式，以“裕农通”服务点为基础，整合多方资源，将“裕农通”嵌入建行独家承建的智慧政务系统。全新设计研发的大屏幕智慧终端实现线上线下便民政务服务乡村全覆盖，打造民生类服务平台，农户在服务点一站式获得金融、村务的便利服务。在山东，菜农通过手机“指挥”蔬菜大棚完成通风。在贵州遵义，茶农在指尖快捷申请“裕农快贷”。截至目前，平台已上线百余项惠农功能，注册用户近200万户，累计发放贷款超46亿元，“裕农通”平台正在让农户足不出户、行不出村享金融服务变为现实。

以信用体系助力乡村治理

为解决当前乡村信用缺失、农户财产确权困难等问题，建行从社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等方面，不断探索信用量化和变现的方法路径，合作共赢，变信用为“价值”，助力改进农村政治生态、社会生态和信用生态，探索构建农村信用体系。

在湖北，建行围绕经营规模、销售收入、家庭资产等指标，建立农户信用评价模型，为湖北1710个村的10万户农户创建了信用档案；在北京、辽宁、河北、山东、山西等地，建行依托“裕农通”平台，整合信用积分系统，为加强乡村治理、优化乡村环境注入了新动能；在山东，建行通过信息建档系统，深度挖掘农户信用要素，批量获得生产经验信息，为农户发放贷款，主动化解农民融资难题。

多年来，建行探索出了一条新型乡村振兴金融业务发展路径：在内蒙古，以“新金融”思维赋能奶业转型升级，联合阿荣旗组织部，授予148名基层干部为专职金融村干部；在河北，打造“村委会＋金融顾问＋裕农通”服务模式，建立起4871人的金融顾问队伍，为周边村民提供了优质的金融服务和人社服务，取得了村民的信任和支持；在四川，与当地多级政府机构联动，获取涉农相关数据，充分发挥驻村干部“扎根当地、贴近农民”的优势，推出“第一书记振兴贷”，支持农户高效、便捷地获取金融服务。

建行创建了农民专属、旨在服务“三农”、为乡村振兴助力服务的综合社交平台裕农朋友圈，打造“政府+金融+互联网党媒”的助农新模式，通过新闻宣传、信息服务、活动推广、项目支持等联通线上线下，共同探索乡村振兴创新之路。截至目前，浏览量已超过2.57亿人次，日均超百万人次，通过出海、跳转等办理查询金融业务和民生服务23万余次。

“建行将持续打造新支点、搭建新场景、推出新产品，以满足广大农民对美好生活的向往为使命，根植乡村，服务农民，在‘十四五’期间全面赋能乡村振兴。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)