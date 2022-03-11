原标题：交通银行：服务实体经济、实现高质量发展

2021年，交通银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实金融工作“三项任务”，紧紧围绕完整准确全面贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，统筹推进疫情防控和经营发展，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势，实现“十四五”良好开局。

2021年，交通银行积极发挥金融“国家队”的主力军作用，坚持与实体经济共同发展，全年支持实体经济的融资总量超过万亿元，对战略性新兴产业、绿色信贷、普惠小微、制造业投向贷款增幅超过全部各项贷款增幅。服务国家重点区域战略，长三角、京津冀、大湾区三大重点区域增量贷款占比超过60%。境内行贸易融资发生额同比增长31.28%。

交通银行作为唯一总部在沪的国有大型商业银行，围绕高质量发展要求，制定实施“十四五”规划，以服务长三角一体化发展为牵引示范，聚焦“上海主场”建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，建强客户经营、科技引领、风险管理、协同作战和资源配置五大专业能力，带动全集团高质量发展。2021年，长三角区域贷款增速14.41%。

2022年，交通银行将持续增加对科技创新、制造业、普惠小微、乡村振兴、绿色低碳等重点领域和薄弱环节的金融供给；深度融入上海及长三角区域发展，开展政策制度、体制机制和产品流程创新，更好满足人民美好生活需要和服务国家重点区域发展。1-2月，交通银行保持良好的信贷投放，加大对制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度，持续服务国家重大区域经济发展，强化风险管控，业务发展稳中有进，实现了良好开局。

(责编：董童、李源)