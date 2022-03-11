原标题：全国人大代表余绍容：要带领村民借助各类新型实体企业发展特色产业

“政府工作报告给我们指明了方向。作为一名村支部书记，要带领村民借助各类新型实体企业发展特色产业，让我们产业提档升级，为民族山区发展贡献力量。”3月10日，全国人大代表、四川省北川县擂鼓镇五星村党支部书记余绍容为乡村振兴建言献策。

在14年前的北川县五星村，余绍容曾带领全村500余人从地震中安全撤离。如今，余绍容又带领全村发展特色产业，五星村当地的特产是中药材黄连，目前已发展到超千亩的种植规模，当地村民的纯收入逐年增长，用“苦黄连”换来了“甜日子”。

北川是典型的山区县，环境优美，农产品品质很高。国家地理标志产品苔子茶、浓香醇厚的马槽酒、色泽红亮肥而不腻的老腊肉等产品深受广大消费者的喜爱。在北川有一个优良传统，就是“第一书记”要为村里农特产代言。为找准每个村最好的产品，“第一书记”立足村情实际，带领群众因地制宜发展产业。目前很多村都有了一个主导产业，如香泉乡紫霞村的香妃枣、陈家坝镇平沟村的土蜂蜜、漩坪乡岩门村的红豆杉。

乡村振兴是今年两会讨论的热点话题之一。全国人大代表、农业与农村委员会委员、中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯，在《关于加快偏远地区乡村数字基础设施建设的建议》中提出，鼓励具备数字技术能力和实体运营经验的新型实体企业推动基础设施下沉，应用其产业数字化和基础设施建设能力，通过大数据、云计算、物联网、区块链溯源等技术，提升农业生产和流通环节的数字化程度，提高农业供应链效率，助力农业数字化升级，带动偏远地区农产品产业带建设。

魏后凯认为，数字基础设施在推动实现乡村振兴过程中具有基础性、先导性的重要作用。当前，我国乡村数字基础设施建设已取得重要进展，但整体而言，过程中发展不平衡不充分的问题仍然较为突出。

除了要持续提升乡村数字基础设施能力，魏后凯还提出，要以县域或农产品产业带为基础，通过政策和市场手段，积极培育发展当地有潜力的龙头企业，构建大平台大企业-地方龙头企业-农户的现代化、数字化农业供应链，推动偏远地区经济发展。

(责编：曹淼、李源)