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快手启动2022春招共九大类百余种岗位

2022年03月11日15:14 | 来源：环球网
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3月11日，快手宣布启动2022春季校园招聘。据了解，此次招聘岗位多元，包括工程类、算法类、产品类、运营类等九大岗位类别共计百余种岗位。工作地点覆盖北京、深圳、杭州、上海等多个城市。

据了解，快手2022春季招聘面向2022届毕业生开放全职补录，面向2023届毕业生开放暑期实习、面向所有在校生开放日常实习。本次校园招聘将持续到5月。

目前，相关岗位信息已经在快手校园招聘官网公布。求职学生可以在电脑端登录官网、手机端关注“快手招聘”公众号进行简历投递，具体应聘进度可在个人中心查看。

据快手校园招聘负责人介绍，校招生是公司人才梯队建设的重要部分，快手为校招生设置了全面、多样、丰富的培训和成长体系，包括“手护者计划”、“快START新生训练营”、双通道的职业发展体系。每年开放的春季和秋季2个晋升窗口，可以帮助校招生快速熟悉公司与业务，逐步在专业领域中提升自我，成为快手未来发展的中坚力量。

此外，今年快手春招为帮助广大学生提升岗位认知和投递精确度，快手招聘官网打造职位解读页面，全面解析算法、工程、产品、运营类别下共35个细分领域的工作内容和相关成果。

(责编：董童、李源)

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