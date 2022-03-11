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人民银行发布2月金融统计数据 M2同比增长9.2%

2022年03月11日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2022年2月金融统计数据报告显示，2月末广义货币（M2）余额244.15万亿元，同比增长9.2%。此外，2月份人民币贷款增加1.23万亿元，同比少增1258亿元。

广义货币增长9.2%，狭义货币增长4.7%

2月末，广义货币（M2）余额244.15万亿元，同比增长9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.9个百分点；狭义货币（M1）余额62.16万亿元，同比增长4.7%，增速比上月末高6.6个百分点，比上年同期低2.7个百分点；流通中货币（M0）余额9.72万亿元，同比增长5.8%。当月净回笼现金8961亿元。

2月份人民币贷款增加1.23万亿元

2月末，本外币贷款余额203.93万亿元，同比增长11.1%。月末人民币贷款余额197.89万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.5个百分点。

2月份人民币贷款增加1.23万亿元，同比少增1258亿元。分部门看，住户贷款减少3369亿元，其中，短期贷款减少2911亿元，中长期贷款减少459亿元；企（事）业单位贷款增加1.24万亿元，其中，短期贷款增加4111亿元，中长期贷款增加5052亿元，票据融资增加3052亿元；非银行业金融机构贷款增加1790亿元。

2月末，外币贷款余额9557亿美元，同比增长4.5%。2月份外币贷款增加249亿美元，同比多增222亿美元。

2月份人民币存款增加2.54万亿元

2月末，本外币存款余额245.27万亿元，同比增长9.7%。月末人民币存款余额238.61万亿元，同比增长9.8%，增速比上月末高0.6个百分点，比上年同期低0.6个百分点。

2月份人民币存款增加2.54万亿元，同比多增1.39万亿元。其中，住户存款减少2923亿元，非金融企业存款增加1389亿元，财政性存款增加6002亿元，非银行业金融机构存款增加1.39万亿元。

2月末，外币存款余额1.05万亿美元，同比增长9.6%。2月份外币存款增加297亿美元，同比多增73亿美元。

2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率和质押式债券回购月加权平均利率均为2.06%

2月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交106.06万亿元，日均成交6.63万亿元，日均成交同比增长57.1%。其中，同业拆借日均成交同比增长23.8%，现券日均成交同比增长69.1%，质押式回购日均成交同比增长59.4%。

2月份同业拆借加权平均利率为2.06%，比上月高0.05个百分点，与上年同期持平。质押式回购加权平均利率为2.06%，比上月高0.02个百分点，比上年同期低0.04个百分点。

当月跨境贸易人民币结算业务发生5389亿元，直接投资人民币结算业务发生3507亿元

2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4117亿元、1272亿元、765亿元、2742亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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