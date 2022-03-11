人民网北京3月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年2月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，2月末社会融资规模存量为321.12万亿元，同比增长10.2%。此外，2月社会融资规模增量为1.19万亿元，比上年同期少5315亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，2月末社会融资规模存量为321.12万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为196.62万亿元，同比增长11.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.29万亿元，同比增长2%；委托贷款余额为10.92万亿元，同比下降1.1%；信托贷款余额为4.2万亿元，同比下降32.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.06万亿元，同比下降24.7%；企业债券余额为30.76万亿元，同比增长10.1%；政府债券余额为53.94万亿元，同比增长16.3%；非金融企业境内股票余额为9.66万亿元，同比增长14.8%。

从结构看，2月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.2%，同比高0.5个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.4%，同比低0.4个百分点；信托贷款余额占比1.3%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比9.6%，同比持平；政府债券余额占比16.8%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，2月社会融资规模增量为1.19万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9084亿元，同比少增4329亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加480亿元，同比多增16亿元；委托贷款减少74亿元，同比少减26亿元；信托贷款减少751亿元，同比少减185亿元；未贴现的银行承兑汇票减少4228亿元，同比多减4867亿元；企业债券净融资3377亿元，同比多2021亿元；政府债券净融资2722亿元，同比多1705亿元；非金融企业境内股票融资585亿元，同比少108亿元。

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