本报北京3月11日电 （记者严冰）全国绿化委员会办公室11日发布《2021年中国国土绿化状况公报》显示，全国完成造林360万公顷，种草改良草原306.67万公顷，治理沙化、石漠化土地144万公顷。

重点生态工程深入实施。完成天然林抚育113.33万公顷，退耕还林、退耕还草分别完成38.08万公顷和2.39万公顷，长江、珠江、沿海、太行山等重点防护林工程完成造林34.26万公顷，三北工程完成造林89.59万公顷，京津风沙源治理工程完成造林21.25万公顷，完成石漠化综合治理33万公顷，建设国家储备林40.53万公顷。开展森林质量精准提升，完成退化林修复93.33万公顷。新增水土流失治理面积6.2万平方公里。

草原和湿地保护修复切实加强。开展草原生态修复156.26万公顷。新增和修复退化湿地7.27万公顷。荒漠化防治稳步推进，在7省区开展荒漠生态保护补偿试点。

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