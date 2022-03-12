中新社北京3月11日电 (记者 赵建华)中国财政部11日公布，中央财政近日下达资金200亿元(人民币，下同)，对实际种粮农民发放一次性补贴，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，稳定农民收入，调动农民种粮积极性。

财政部介绍，此次补贴发放将延续2021年相关政策实施方式。补贴对象为实际种粮农民，具体包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。各地要依法依规公开补贴信息，及时将补贴资金发放到实际种粮农民手中。

另据财政部公布的消息，中央财政近日预拨农业生产和水利救灾资金16亿元，支持相关省(区)做好小麦促壮稳产、防灾增产及重大农作物病虫害防治等工作。其中，安排河北、山西、山东等5省晚播冬小麦促弱转壮稳产措施补助资金7.73亿元；安排江苏、安徽、河南等11个小麦主产省(区)应对防范极端天气促小麦稳产补助资金4.27亿元；安排河北、山西、江苏等15个省(区)重大农作物病虫害防治补助资金4亿元，为促进夏粮稳产增产提供有力支撑，全力保障守牢国家粮食安全底线。

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