敖 蓉 吴佳佳 曾诗阳 覃皓珺

政府工作报告提出，今年发展主要预期目标之一是城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内。实现这一目标，要着力促进更高质量就业。面对就业领域扩容提质的巨大需求，参加今年全国两会的代表委员认为，促进用工市场暖起来，破解就业结构性矛盾是关键。

供需双向发力解难题

“近年来，随着产业迁移和技术升级，一些地方结构性缺工问题较为突出，部分行业企业存在招工难问题。”全国人大代表、江苏省人力资源和社会保障厅厅长戴元湖表示，一方面，由于劳动强度大、薪酬待遇低，电子电器等劳动密集型产业短期用工、长期招工成为常态；另一方面，企业智能化改造、数字化转型对员工的技能水平提出了更高要求，技能人才供给不足的短板日益突出。

确保就业大局稳定，发挥市场主体的稳岗扩就业作用是重点。超1.5亿市场主体承载着数亿人就业创业，面对用工市场出现的结构性就业矛盾，政府工作报告为落实落细稳就业举措指明了方向。政府工作报告提到，使用1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训，加快培养制造业高质量发展的急需人才，让更多劳动者掌握一技之长、让三百六十行行行人才辈出。

戴元湖代表建议，通过促进人才链与创新链、产业链、价值链高效匹配，推动新职业人才供给速度适应市场需求的不断提速。

“作为大型装备制造企业，我们把保用工促就业、保产业链供应链稳定，当作头等大事来抓。”全国人大代表、中国铁建重工集团董事长刘飞香认为，国有企业要担起稳就业的社会责任，积极发挥产业链龙头带动作用，稳定供应链，畅通产业链，带动上下游企业协同发展，为社会提供更多就业机会。

在具体措施上，刘飞香代表认为，装备制造业在实现创新发展、新旧动能转换的过程中，对新学科人才、高技术人才、高技能人才形成刚需，应当进一步扩大就业增量、提升就业质量，“企业内部要储备、充实和培养员工队伍，在调配、激励等方面多管齐下，进一步挖掘自身的用人潜力。同时，国有企业应拓展人才引进渠道，完善内部人力资源管理，打造跨职能、跨部门的招聘平台，充分运用政府的引才平台，为本企业、行业吸纳更多人才”。

系统推进毕业生就业

今年高校毕业生人数首次突破1000万，已成为我国新增劳动力的主要来源。

“受外部环境和疫情影响，高校毕业生就业面临较大压力，既表现在毕业生人数屡创新高、政策性岗位释放空间越来越小、慢就业不就业倾向突出等方面，也有专业供需不匹配等问题。”全国政协委员、民进中央委员、上海市教委副主任倪闽景表示。

如何转变毕业生就业现状？倪闽景委员建议，开展高校学科和专业的现代化改造，增加新技术和数字化内容，并配备相关教育教学设备。

政府工作报告提出，继续开展大规模职业技能培训，共建共享一批公共实训基地。“职教毕业生在就业、落户、薪酬待遇等方面应享受和普通学校毕业生同等的待遇。”全国政协委员、上海市政府参事、上海中华职教社常务副主任胡卫表示，不能只关注应届高校毕业生的就业，应该关注整体就业，即离职再就业人员与应届毕业生的就业问题需同等重视。

从去年100个城市公共就业服务机构市场求人倍率看，岗位供给始终多于求职人数。“今年，上海岗位需求数将同比增长超过50%，应当加强大学生职业规划教育，树立正确的就业观、择业观。”倪闽景委员认为，厘清高质量就业的内涵十分重要，高质量就业绝不是大学生初次就业的工资高，而应是大学生岗位适切、用人单位人才需求满足和国家战略得到保障。

(责编：王震、连品洁)