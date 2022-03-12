记者于佳欣、王亚宏

新华社北京3月11日电 连日来，不少外媒持续热议5.5%这一数字并作出积极评价。在当前国际复杂形势下，中国经济增长目标有助于提振全球信心，中国也在世界经济复苏和增长中扮演着越来越重要的角色。

中国经济增长目标超过了国际货币基金组织和不少经济学家的预测。不少海外人士指出，中国在全球经济中将继续发挥领先作用。实现经济增长预期目标，意味着中国经济将迈出稳中求进的坚定步伐，也将为处于不确定性的全球经济带来更稳定力量。

数据显示，近10年来，中国经济对世界经济增长贡献率稳定在30%左右。即便在全球疫情肆虐的过去两年，中国两年经济平均增速仍达到5.1%，在全球主要经济体中名列前茅，持续成为世界经济增长的引擎。

雄厚的增长潜力和诸多有利条件，是中国经济实现中高速增长的坚定基础。中国及时有效控制住疫情，经济在全球中率先恢复增长，加上具有吸引力的大市场、极具韧性的产业链供应链、充满活力的市场主体、长期向好的基本面……这是中国交出亮眼答卷的原因，也是未来应对外部不确定性的底气和信心。

中国为世界经济注入信心，远不止增速数字本身，更来自中国贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的坚定步伐；来自中国继续开放大市场，为各国企业在华发展提供更多机遇的不变承诺；来自一心一意、坚定不移办好自己事的从容定力。这给当下乃至更长久世界经济发展都将带来深远意义。

道阻且长，行则将至。我们有理由相信，只要稳住信心，挖掘潜力，中国在实现自身增长目标的同时，也必将为世界经济复苏注入信心与力量。

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