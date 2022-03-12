综合新华社驻外记者报道：中国全国政协十三届五次会议、十三届全国人大五次会议分别于10日、11日闭幕。推动高质量发展、继续扩大高水平对外开放、推动绿色低碳发展等两会重要内容受到国际社会高度关注和热议。多国专家学者认为，中国通过实际行动践行人类命运共同体理念，在促进世界经济复苏、释放发展红利、推动全球可持续发展等方面作出重要贡献，中国发展经验为其他国家提供重要借鉴。

高质量发展：促进世界经济复苏

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基说，中国坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推进高质量发展，同时中国推进贸易和国际合作，力促全球发展，这让各国制造商对不断增长的中国市场充满期待。

巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略认为，中国两会上的目标任务将产生重要的世界影响。高质量共建“一带一路”有助于巩固互联互通合作基础、提升沿线国家基础设施水平，稳步拓展合作新领域。拉美地区国家对“一带一路”倡议的核心内容非常感兴趣。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中国提出促进数字经济发展，其发展成果将惠及非洲。中非携手打造“数字非洲”、共同制定并实施“中非数字创新伙伴计划”等，将帮助非洲在网络信息领域实现跨越式发展。

乌干达《每日观察报》记者弗雷德里克-穆西西称赞中国的发展模式。他表示，中国坚持以人民为中心的发展思想，确保解决人民关切，保障民生福祉，实现经济健康可持续发展，这为其他发展中国家提供了经验借鉴。

高水平对外开放：释放发展红利

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中国提出推动与更多国家和地区商签高标准自贸协定，体现出中国愿与世界各国加强合作、实现互利共赢的一贯立场，这给了希望扩大加深对华合作的各国伙伴充足信心和更加广阔的前景。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫说，中国扩大高水平对外开放，坚持共商共建共享原则，不仅为中国自身发展提供重要推力，也降低了新冠疫情对世界经济的冲击，中国发展惠及全球。

美国巴德学院高级研究员彭润年认为，在国际形势复杂的背景下，中国继续把对外开放放在重要优先地位，这是一个了不起的举措。中国致力于扩大开放，为世界发展前行提供了中国方案。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，尽管面对国际形势风云变幻和外部挑战，中国仍强调继续扩大对外开放，包括要深入实施外资准入负面清单、推动与更多国家和地区商签高标准自贸协定等，这都是两会传递的重要信息。

绿色低碳发展：体现担当提供借鉴

老挝国会副主席宋玛·奔舍那说，中国提出持续改善生态环境，推动绿色低碳发展，并将有序推进碳达峰碳中和工作，落实相关行动方案，无不体现出中国的担当。老挝与中国山水相连，中国的绿色发展也将使老挝受益。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，中国发展绿色经济的模式令世界充满期待，中国在促进经济发展同时保护环境、提升生产效率等方面的成功案例也值得许多国家学习。

卢旺达基加利独立大学发展研究和政治学高级讲师亚历山大·塞布胡拉说，中国正在采取良好措施发展绿色经济，推动绿色低碳经济发展是中国政府的一项伟大举措。只要世界各国都能推动人与自然和谐共生，人类就能更好应对气候变化等全球性挑战。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃表示，中国重视绿色和可持续发展，以负责任的态度保护环境，以实际行动践行人类命运共同体理念。中国在环境保护和可持续发展方面取得重大成就，日益成为全球生态治理的典范。

（参与记者：耿鹏宇、华迪、李奥、陈威华、赵焱、白林、张改萍、胡冠、刘亚男、王丽丽、章建华、吴昊、朱雨博、吉莉、王守宝、高文成）

新华社北京3月11日电

(责编：王震、连品洁)