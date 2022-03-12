本报北京3月11日讯（记者姚进）中国人民银行11日发布的最新统计数据显示，2月末，广义货币（M2）余额244.15万亿元，同比增长9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.9个百分点。初步统计，2月份社会融资规模增量为1.19万亿元，比上年同期少5315亿元。2月份，人民币贷款增加1.23万亿元，同比少增1258亿元。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从新增信贷结构看，居民和企业中长期贷款同比少增，这主要因为全球疫情影响尚未结束，能源及部分原材料成本压力尚未明显缓解，国内企业尤其是中小企业经营仍面临一定困难，影响了消费者与企业预期与支出。从社融结构看，主要受新增信贷放缓、表外融资收缩拖累，反映实体经济融资需求疲弱。企业债与专项债发行同比多增，一方面反映国内信用环境有所回暖，另一方面专项债发行强劲，预示未来基建投资增速有望改善。

“2月份新增贷款环比季节性回落，同比大幅少增，总量表现不及预期；同时，2月份信贷结构也不理想，主要体现在企业中长期贷款乏力，票据和短贷冲量现象突出等方面。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

中国民生银行首席研究员温彬表示，结合2月份金融数据来看，当前有效需求不足问题较为明显。未来，大宗商品涨价、全球通胀升温、主要经济体宽松政策退出等，使全球经济发展面临更大不确定性。“实现全年增长目标，财政政策要进一步优化支出结构，加大支出力度，尽快发挥稳投资对稳增长的支持作用。货币政策要发挥好总量政策和结构性的双重功能，降准降息仍有必要、有空间，以确保经济运行在合理区间。”温彬说。

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