3月11日上午，十三届全国人大五次会议闭幕，会议表决通过了关于政府工作报告的决议。

“全国两会期间，国务院对从各个渠道汇集的代表委员意见建议，进行系统梳理汇总，逐条认真研究，本着能采纳尽量采纳的原则，对政府工作报告共补充修改92处。”11日下午，国务院研究室副主任向东在国务院新闻办举行的吹风会上说，总的看，今年政府工作报告的补充修改主要集中在稳经济、促创新、惠民生三个方面。

“六稳”“六保”，稳定宏观经济大盘

向东介绍，今年经济工作要稳字当头、稳中求进。在稳经济方面，报告的修改内容涉及财政、货币、就业政策以及保供稳价、降低企业生产经营成本等。

向东说，在加大金融对实体经济有效支持方面，报告将“推进涉企信用信息共享”补充修改为“推进涉企信用信息整合共享”；落实落细稳就业举措方面，补充了“加强灵活就业服务”“大力营造公平就业环境”“加强劳动保障监察执法”等；在确保粮食能源安全方面，补充了“继续做好能源、重要原材料保供稳价工作”“打击哄抬物价等行为”。

值得关注的是，报告在描述当前经济运行面临的问题和挑战时，增加了“输入性通胀压力加大”的表述。

国务院研究室综合一司司长刘日红说，今年以来，国际大宗商品价格继续高位上涨，全球通胀压力进一步上升，客观上加大了国内输入性通胀压力。我国将多措并举稳物价，包括抓好农业生产、做好大宗商品保供稳价工作、依法加强市场监管、切实做好困难群众基本生活保障等。总的来看，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，完全有条件、有能力继续保持物价平稳运行。

聚焦创新，培育经济新增长点

创新是第一动力。向东介绍，报告围绕促创新的修改，涉及支持基础研究、发挥企业创新主体作用、支持制造业发展等内容。

在提升科技创新能力方面，报告补充了“提高基础研究经费占全社会研发经费比重”“深化科技评价激励制度改革”等。向东说，“十四五”规划纲要提出，基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上。

他表示，评价机制是创新活动的“指挥棒”。“重点是在继续破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向的同时，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系。”

在加大企业创新激励力度方面，报告补充了“促进科技成果转移转化”；推动制造业、数字经济发展方面，补充了“大力推进智能制造”“培育数据要素市场”“提高应用能力”等。

发展冰雪运动和冰雪产业也写入报告。向东表示，通过筹办冬奥会和推广冬奥运动，冰雪运动已经成为百姓特别是年轻人喜爱的休闲、时尚运动项目，“带动三亿人参与冰雪运动”目标已经实现。近年来，我国冰雪产业和装备制造快速发展，冰雪产业链条不断完善。下一步，要进一步提升体育装备产业发展水平，促进冰雪产业和相关产业深度融合，这也是培育新的经济增长点。

改善民生，提升公共服务水平

向东介绍，报告涉教育、医疗卫生、社会保障和服务等民生领域的修改近30处。

教育是立国之本。报告增加了“解决好进城务工人员子女就学问题”的表述。刘日红说，去年国务院常务会议专门研究这一问题，要求坚持以流入地政府为主、公办学校为主，纳入当地教育发展规划和财政保障，同时为随迁子女在流入地参加中考提供更多机会。

报告还增加了“发展现代职业教育”“增强职业教育适应性”的表述。刘日红说，这强调了“增强适应性”的导向。发展职业教育，既有利于缓解就业压力，也是解决高技能人才短缺的有效举措。

聚焦百姓关心的看病难题，报告增加了逐步提高肺结核、肝炎等传染病防治服务保障水平的内容。

向东指出，当前，我国居民疾病谱正在发生变化。一方面，慢性非传染性疾病已成为影响我国居民健康的主要疾病；另一方面，肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病防控形势仍然严峻。要继续加强重大传染病防控，努力控制和降低流行水平。

目前，我国有100多万乡村医生，但仍存在数量相对不足、学历水平偏低、待遇保障较差等问题。向东介绍，报告增加了“落实和完善乡村医生待遇保障与激励政策”的表述，以吸引更多优秀人才到乡村从医，稳定乡村医生队伍。

“一老一小”问题也要统筹解决。“报告在‘发展普惠托育服务’前增加了‘多渠道’三个字，就是要动员各方面资源扩大托育服务供给。”向东说，包括支持社会力量举办托育服务机构、支持有条件的用人单位为职工提供托育服务、加强社区服务设施建设等。

此外，报告补充了“加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”“稳步推进长期护理保险制度试点”“创新发展老年教育”等内容。

向东表示，这些修改就是要让老年人基本生活更有保障，注重对失能失智老年人提供照护服务，更好满足老年人多层次、多样化需求。“老年人拥有幸福的晚年，青年人就有可期的未来。”

（本报北京3月11日电 本报记者 刘坤）

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