付毅飞

中国载人航天工程办公室3月11日发布消息称，目前执行空间站建造阶段两次载人飞行的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

2021年以来，我国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段5次飞行任务，目前，核心舱组合体在轨稳定运行，神舟十三号航天员乘组状态良好，计划于今年4月返回地面，空间站建造关键技术得到全面验证，后续任务准备扎实推进。

建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是我国载人航天工程“三步走”发展战略中第三步任务目标。2022年是空间站建造决战决胜之年，根据任务安排，今年将组织实施空间站问天舱、梦天舱、货运补给、载人飞行等6次飞行任务，完成空间站在轨建造，建成在轨稳定运行的国家太空实验室。

我国一贯坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，致力于将中国空间站打造成为面向国际社会的、开放的科技合作交流平台。中国载人航天工程办公室与联合国外空司共同遴选的首批空间站应用项目，有望于今年开始陆续上行，在中国空间站开展国际合作实验项目的实施。

在实施空间站在轨建造任务的同时，还在开展载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证工作。

(责编：王震、连品洁)