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建设数字中国 信息安全先行

王 烁
2022年03月12日09:21 | 来源：科技日报
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一根根网线连接起城市的华灯与远山的炊烟，一座座基站编织住江南的水乡与塞北的小镇，成千上万数据从每一个人身上汇集，正点染皴擦着一个数字中国。进入数字时代，多位代表委员对保护信息安全表达了关切。

我国是人口大国，也是数据大国。通过全球最大规模光纤和移动通信网络，数字经济正成为中国稳定经济增长的关键动力。如果说数字中国是一座正在拔地而起的高楼，那么信息安全就是这座高楼的基石。当网上零售、移动支付、共享经济等新形态享受着数据红利，信息保护和使用不当引发的信息泄漏、电信诈骗、大数据杀熟等现象也在潜滋暗长，蠹蚀着这座大厦的根基。

个人隐私何以守护？数字财产何以保护？公共数据何以维护？每一声叩问，都是对防范风险的呼唤。数字经济已经度过了野蛮生长的时光，规范发展势在必行。建立全面的信息保障体系，一是要有健全的法律法规，还要让法律长出牙齿，对涉及信息安全的活动加以规矩，危害信息安全的行为加以惩戒。二是要有总体的安全观念，既要立足当下积极应对可能存在的多种信息安全隐患，也要防患未然，加快创新步伐，预判、构筑起阻挡技术发展风险的防火墙；还要进一步培育国民数字化生存的素养，让社会成员构筑起自我保护的防线。

求木之长者必固其根本。未来的数字中国，应是信息安全得到充分保障的千里江山。

(责编：王震、连品洁)

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