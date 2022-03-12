柯文

原标题：乡村振兴要依靠藏粮于技

两会期间，全国政协委员杨玉成在提案中指出：我国每年约有6000项农业科技成果面世，但成果转化率仅40%左右，同发达国家相比存在较大差距，亟须突破农业科技成果转化的“瓶颈”。

加快农业科技成果转化，提供科技支撑，是实现乡村全面振兴的关键。农业不升级，乡村就面临空心化。城乡要平衡发展，除了科技创新，别无他途。农业科技工作者重任在肩，义不容辞。

常听老一辈人说：年轻人已经不会种田了。但实际上将来留在农村的少数年轻人，种田的本事应该更厉害。种地不再是面朝黄土背朝天，而是靠脑子、靠科学。比如，过去打农药要三五天，现在普遍采用无人机，半天就完成了；穷山僻壤也用上了农田机械；良种果蔬畜禽卖出了老农民想象不到的高价。

随着村村通网络，特色农产品线上市场供不应求，让大家看到了农业升级的诱人前景——高投入、高回报、规模化、细分化。市场需求呼唤着科技人员加快科技成果转化。

今年政府工作报告提到，加强粮食等重要农产品稳产保供，各方面要共同努力，装满米袋子、充实菜篮子，把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中。科技进步必然在其中扮演最为关键的角色。

研发推广优良品种，充分开发和保护种质资源，必须依靠科技。实现小麦、水稻、玉米、大豆、油菜的产量增长，必须依靠科技。逆转耕地退化、沙化、旱化、盐碱化、酸化、污染化，必须依靠科技。提升农机装备质量，让农业机械化水平追上发达国家，必须依靠科技。

近年来，各地政府组织农业专家，扎根农村基层，找准问题、瞄准需求，精准施策、精准发力、多管齐下助推农业产业发展和农民增收。几十万“科特派”把培训课堂搬到田间地头、打通农业技术推广服务“最后一公里”。为农业科技成果转化立下汗马功劳。

但目前各方都意识到，农业科技成果转化，存在的瓶颈，一是科技成果本身不成熟，不好用；二是小农经济土地分散，制约了技术推广。

这就需要我们坚持依托生产做科研，依托企业设岗位，就地研发、就地转化、出效益、出样板；坚持推动土地制度改革，加快耕地经营权转让，让土地流转起来，让有技术的和有土地的双方合理分享利润。

相信在政府和广大科技工作者的积极努力下，农业科技含金量必将稳步提高，高科技农业必将成为朝阳产业。

(责编：王震、连品洁)