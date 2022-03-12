何 亮

几滴指血，一张滤纸，三个血点。北京2022冬奥会和冬残奥会兴奋剂检查站内实施的干血点检查成为观察中国科技创新的一扇新窗口。

在北京冬奥组委和中国反兴奋剂中心密切合作和共同努力下，由中国自主开发和制造的干血点器材“贝壳”成功亮相，也使北京冬奥会成为首个开展干血点常规检查检测的奥运会，中国成为首个在奥运会正式实施干血点检查和检测的国家。

“这是践行‘坚持对兴奋剂问题零容忍，把北京冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕’的重要举措，也将在奥运会以及中国反兴奋剂工作历史上，留下浓墨重彩的一笔。”北京冬奥组委相关负责人说。

可在10年存储期内进行复检

通过抽取运动员60微升指血，血液自动流入滤纸，形成血点，干燥密封保存。短短几分钟，干血点样本就采集完成，尔后样本无须恒温保存，即可传送至兴奋剂检测实验室。

“相比静脉抽血，干血点方法大大节省了样本采集时间，提高了样本采集的友好度，简化了血液样本传送条件，扩大了血液检查覆盖范围，并有利于样本内物质长期保持稳定，使得兴奋剂检查的效率和力度均得到提升。”北京冬奥组委相关负责人介绍，赛事结束后，干血点样本将和其他样本一起被运送至瑞士洛桑进行长期保存，在10年之内，这些样本可根据要求进行复检。

作为反兴奋剂的新手段新科技，国际奥委会和世界反兴奋剂机构对在北京冬奥会实施干血点项目寄予高度期待。

国际奥委会主席巴赫说：“干血点是集体智慧的结晶，是反兴奋剂革命性的技术。就项目组织而言，它是世界反兴奋剂机构、国际奥委会、国际检查机构和美国、中国、瑞士、澳大利亚等国家反兴奋剂机构通力合作的产物。”

世界反兴奋剂机构主席班卡表示：“我们期待看到干血点样本采集在奥运会上的良好效果，并打算更全面地推出它。虽然它并不能在短期内取代静脉血检，但反兴奋剂组织可以使用干血点检查更多运动员，存储更多样本。运动员应当意识到，干血点检查数量日益增加，他们将被要求提供干血点样本。到目前为止，运动员们反馈都非常积极。对我而言，干血点可以带来切实益处。”

干血点检测获一线人员点赞

在中国反兴奋剂中心的支持协助下，干血点项目在北京冬奥会和冬残奥会期间成功实施，并得到了来自相关国际组织官员、运动员和反兴奋剂工作人员的积极反馈。

“他们尤其对全国产、方便、易操作的干血点检查器材进行点赞好评，认为该器材科技含量高、便于操作、节省时间。”北京冬奥组委相关负责人告诉记者，来自世界各国的国际兴奋剂检查官纷纷要求带走器材，交给本国的反兴奋剂机构进行学习研究；部分运动员还保留了器材说明书，希望进一步了解“贝壳”的秘密；还有部分国际组织反兴奋剂官员申请亲自上阵，体验干血点样本采集过程。

从兴奋剂检查站内小小的干血点，可以窥见中国的科技进步对体育和反兴奋剂工作的助力，这也是我国反兴奋剂事业几十年来长期积累、与国际接轨、深度交流的丰硕成果。

北京冬奥组委相关负责人表示，干血点项目的成功实施离不开中国反兴奋剂中心对检查器材、检测方法科研攻关的大力投入，离不开世界反兴奋剂机构和国际奥委会的支持和协调，也离不开北京冬奥组委针对干血点项目对全体反兴奋剂工作人员的充分培训。“相信随着我国科技和反兴奋剂事业的发展进步，以后还有更多的高科技将应用于反兴奋剂领域，共筑干净赛场、纯洁体育。”该负责人说。

(责编：王震、连品洁)