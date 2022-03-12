魏依晨

节水，是云顶滑雪公园的一个绿色巧思。

北京冬奥会和冬残奥会期间，张家口赛区举办绝大部分雪上项目的比赛。

雪上项目的比赛自然离不开雪，按照冬奥会和冬残奥会竞赛标准以及国际惯例，比赛需要使用人工造雪，这就会用到大量的水资源。作为北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区竞赛场馆之一——云顶滑雪公园，拥有着自己独特的“节水黑科技”。

需要多少水？

云顶滑雪公园位于河北省张家口市崇礼区密苑云顶乐园，承办北京冬奥会自由式滑雪及单板滑雪两个分项20个小项，以及冬残奥会单板滑雪障碍追逐、坡面回转两个分项8个小项的比赛。在这里产生20枚冬奥会金牌，是产生冬奥会金牌数量最多的场馆。云顶滑雪公园雪道面积大、需雪量多，每个雪季造雪需要的水量大约在100万立方米左右。因此，为了满足造雪用水，同时也最大程度地保护当地生态环境，云顶滑雪公园先后建设了蓄水池和雪融水收集池，提供造雪用水保障。

能省多少水？

在云顶滑雪公园的盘山公路旁，不难看到这些大型的露天蓄水池。

据云顶滑雪公园场馆运行团队后勤部副主任束文介绍，云顶滑雪公园建有3个露天蓄水池，设计总蓄水量可达18万立方米，除此之外还建有地下雪融水收集池，蓄水量10万立方米，总蓄水量可达28万立方米。

这些蓄水池可以在春夏两季收集雪融水、自然降水和地表径流水，配合引水管线和泵站，将水源沿山势逐级送至赛道，为冬季造雪提供水源保障。

除了在水源上开源节流外，云顶滑雪公园还采用了符合最高环保标准、更高效节水的智能化造雪系统，造雪每立方米可节水20%左右。同时，还会通过气象站监测及远传系统，在温度、湿度、风力、风向等指标最适宜的条件下启动造雪机，科学化绿色化规避浪费。

据介绍，在夏季，蓄水池蓄满水后便可排到附近的河道中去，周边村民可以利用河道中的水进行农田灌溉，实现了对赛区内自然降水的有效收集和可循环再利用，最大程度减少水资源浪费。

(责编：王震、连品洁)