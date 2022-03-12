李永桃 张景阳

紧扣产业链供应链部署创新链，以“科技兴蒙”行动为引领，内蒙古正在围绕大规模储能、氢能、稀土、石墨烯、二氧化碳捕集等五大领域，以及新能源等战略性新兴产业，开展产业发展关键技术攻关，推动产业向中高端、智能化、绿色化加速转型。

首台100千瓦级氢燃料电池环卫重卡正式下线，极薄取向电工钢制备技术达到国际先进水平，世界首创氢基熔融还原冶炼技术在乌海市落地转化，以煤炭地下气化、乳酸菌基因测序为重点的一批重点技术创新项目增强了科技创新力……整合创新资源，凝聚资源禀赋，打造高端平台载体，内蒙古已经开启了一场产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，“链式反应”正在释放产业发展新动能。

延链补链 产业链现代化按下“快进键”

2021年，内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰率自治区党政考察团赴上海市、江苏省学习考察。对标两地做法，内蒙古很快梳理勾勒出18条产业链全景图。从“路线图”变为“施工图”“作战图”，内蒙古适时按下“快进键”。

呼和浩特市全力支持伊利、蒙牛“2头牛”和盛健、蒙羊、蒙羊羊“3只羊”等龙头企业，着力培育绿色农畜产品加工产业集群，助力从“一棵草到一杯奶”形成“研发—生产—市场”全产业链，牵引带动绿色食品加工产业做强做优，全力建成“世界乳都”。

“稀土之都”包头市，瞄准传统材料深加工、稀土应用、装备制造产业配套等延链补链强链方向。同时围绕产业链数字化转型，组织一机智能制造车间、北重柔性生产线、包钢智能化库管等43户工业企业实施升级改造，启动传统工业电机节能替换改造。

坐拥全国最大现代煤化工产业集群的鄂尔多斯，锚定建设国家重要能源和战略资源基地的战略定位，在推进国家能源集团鄂尔多斯煤制油公司、中天合创能源公司、久泰能源内蒙古公司等一批煤化工“巨无霸”企业向产业高端化、多元化、低碳化发展的同时，发力煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等终端应用产品，布局“煤化工+氢”耦合等示范项目，引领煤炭“由黑变白”、煤化工产品“由粗变精”的时代潮流。

紧扣产业链供应链部署创新链，以“科技兴蒙”行动为引领，内蒙古正在围绕大规模储能、氢能、稀土、石墨烯、二氧化碳捕集等五大领域，以及新能源、新材料、生物技术、高端装备制造与智能制造技术、新一代信息技术、节能环保等战略性新兴产业，开展产业发展关键技术攻关，解决一批技术难题，接续开发一批重大创新产品，推动产业向中高端、智能化、绿色化加速转型。

创新驱动 “链主企业”意气风发

在顶层设计和政策红利下，一颗颗耀眼的“小巨星”脱壳而出。

“企业是创新的主体，也是构建产业链的微观主体，企业强产业链才能强。提升产业链现代化水平，关键是要培育形成一批具有技术优势或市场优势的‘链主企业’和能够生产某些关键设备和先进材料的‘隐形冠军’企业。”内蒙古宏观经济研究中心产业创新发展处处长、副研究员司咏梅说。

2021年，针对制约重点产业领域发展、攻关难度高、研发投入大、单纯依靠企业自身甚至区内科研力量难以解决的技术难题，自治区政府实施“揭榜挂帅”，首批榜单共15项，研发需求全部由企业主导提出，经费总预算达到2.7亿元。

内蒙古实施的高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动，有力推动了产业链上中下游、大中小企业融通创新，形成“科技型中小企业—高新技术企业—高成长企业—科技型领军企业”梯次培育体系。在能源、乳业、草业、中医药（蒙医药）、稀土功能材料、羊绒制品等重点领域，培育科技型领军企业，引领产业技术创新。支持科技型领军企业联合上下游企业、政产学研力量建设国家技术创新中心、国家重点实验室等关键共性技术重大创新平台。

以园聚链 融入国家创新布局

园区是产业链建设的主要载体，眼下，内蒙古正筑起“以园聚链、以链集群”的厚实基座，为经济高质量发展增添新动能。

在鄂尔多斯苏里格经济开发区，国内最大规模的风光氢储一体化示范项目正在筹建，围绕亚洲单体规模最大的中天合创煤制烯烃项目，中国石化新星石油有限责任公司着手规划制氢产能2万吨每年的新项目，采用绿电制氢替代部分煤制氢产能，同时向周边区域供应绿色氢气。

立足园区化工产业基础、能源资源及企业技术人才等优势，鄂尔多斯苏里格经济开发区拓宽化工产业发展领域，正在园区内规划建设图克新材料科技产业园，包括中试基地、生产功能区、物流仓储区等，总规划面积2187亩。

鄂尔多斯乌审旗图克工业项目区负责人王小兵介绍：“其通过‘园中园’模式，实施创新驱动发展战略，建设以高端聚烯烃、工程塑料、高性能合成橡胶、精细化工等多板块相融合的新材料园区，促进产业向高端化、绿色化、多元化发展。”

“根据自治区‘十四五’科技创新规划，内蒙古已经开始着力创建呼包鄂国家自主创新示范区、鄂尔多斯可持续发展议程创新示范区，建设巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区，同时打造国家稀土新材料技术创新中心和国家乳业技术创新中心，势必将‘三区两中心’真正打造成内蒙古的创新高地。”全国政协委员、内蒙古科技厅厅长孙俊青介绍，“十四五”发展过程中，内蒙古还将深化国家级高新区“提质进位”、自治区级高新区“促优培育”行动，支持通辽高新区、赤峰高新区、阿拉善高新区创建国家高新区，实现自治区级高新区盟市全覆盖。

(责编：王震、连品洁)