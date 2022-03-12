人民网北京3月12日电 （记者栗翘楚）3月11日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京闭幕。在今年全国两会上，来自中国一汽的4位全国人大代表聚焦创新引领，为中国汽车产业优化升级，实现高质量发展建言献策。

全国人大代表、中国一汽党委书记、董事长徐留平表示，“从汽车制造业来讲，强化创新引领，促进企业加大研发投入，培育壮大新动能；加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定；推动消费持续恢复，继续支持新能源汽车消费；促进产业数字化转型等都是今年汽车市场的重磅利好，对于今年汽车产业的发展，我们预期更好、信心更足了。”

徐留平认为，出台交通领域碳达峰碳中和路线图、强化报废汽车更新和回收利用、加快汽车行业技术标准国际互认等措施将进一步提升中国汽车产业国家化发展水平。

此外，在今年全国两会期间，3位来自生产一线的全国人大代表也围绕人才支撑与创新驱动等热点问题提出了建议。

当前，我国正处于抓住国产化替代机遇、培养高技能人才的窗口期。对此，全国人大代表、中国一汽首席技能大师、红旗工厂制造部维修专业培训师齐嵩宇提出打造国家工匠数智化技能传承平台，固化制造业传统技能和关键技术，建立随时可快速培养专业技能人才的知识库，建设具备国际竞争力的高技能型人才队伍。

坚守生产一线30多年，基于对制造业技能人才培养的长期观察与纵深思考，全国人大代表、一汽解放大连柴油机有限公司高级技师鹿新弟建议，在呼唤“大国工匠”的时代背景下，要打破技能工人成长的“天花板”“隐形门”，一方面是拓展纵向发展通道，让更多三四十岁的高级技师有不断向上发展的职业成长空间；同时扩大横向发展空间，推出新举措，保障技能人才的待遇。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。今年政府工作报告也提出，继续支持新能源汽车消费。

对此，全国人大代表、一汽-大众成都分公司操作技工黄波表示，随着汽车制造的智能网联趋势日益突出，众多车企对高端芯片的需求与日俱增，建议国家加大对汽车芯片的研发和制造力度；建议各主管部门在制造、销售等环节出台针对性政策，促进新能源汽车产业健康成长，护航绿色低碳发展。

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